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IT
«Транстелеком» подключил КНДР к интернету
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danilov 02 Октября 2017 в 22:19:29
Россия стала второй страной, через инфраструктуру которой Северная Корея подключена к интернету, передает Bloomberg со ссылкой на эксперта компании FireEye, занимающейся кибербезопасностью.

Ранее КНДР были связаны с всемирной сетью через китайскую госкомпанию China United Network Communications Ltd., а вчера российская «Транстелеком» («дочка» госмонополии РЖД) запустила еще одно соединение. Эксперт отмечает, что теперь США будет сложнее добиваться от сразу двух стран отключения КНДР от интернета.

Вчера стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал директиву об ужесточении давления на КНДР, в том числе с использованием киберкомандования национальных вооруженных сил. Документ был подписан после проведенного в марте пересмотра политики Вашингтона в отношении Пхеньяна, однако до сих пор информация о нем не раскрывалась. Распоряжения господина Трампа позволили хакерам Пентагона начать операции в киберпространстве против разведки КНДР.

КоммерсантЪ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 02.10.2017 в 22:22:36   # 634413


это всем тролингам тролинг?
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  старик 02.10.2017 в 22:38:33   # 634416
России следовало бы еще поделиться с КНДР ядерными технологиями.
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  Сладкая Вата 02.10.2017 в 22:51:06   # 634419
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