«Транстелеком» подключил КНДР к интернету

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danilov 02 Октября 2017 в 22:19:29
Ранее КНДР были связаны с всемирной сетью через китайскую госкомпанию China United Network Communications Ltd., а вчера российская «Транстелеком» («дочка» госмонополии РЖД) запустила еще одно соединение. Эксперт отмечает, что теперь США будет сложнее добиваться от сразу двух стран отключения КНДР от интернета.
Вчера стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал директиву об ужесточении давления на КНДР, в том числе с использованием киберкомандования национальных вооруженных сил. Документ был подписан после проведенного в марте пересмотра политики Вашингтона в отношении Пхеньяна, однако до сих пор информация о нем не раскрывалась. Распоряжения господина Трампа позволили хакерам Пентагона начать операции в киберпространстве против разведки КНДР.
КоммерсантЪ
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это всем тролингам тролинг?
Сладкая Вата 02.10.2017 в 22:51:06 # 634419
Цитата: старик от 02.10.2017 22:38:33
России следовало бы еще поделиться с КНДР ядерными технологиями.
России следовало бы еще поделиться с КНДР ядерными технологиями.