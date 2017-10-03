России предоставили доступ к системе киберзащиты Пентагона

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Октября 2017 в 11:28:07
По словам собеседников агентства, компания HP Enterprise была вынуждена предоставить доступ к исходному коду ArcSight в рамках её сертификации для продажи российским госорганам. Изучением системы занималась НПО "Эшелон", получившая запрос от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).
Опрошенные журналистами сотрудники американских спецслужб и разработчики ArcSight заявили, что российские специалисты могли обнаружить в программном обеспечении ряд уязвимостей, которые теоретически позволяют провести скрытую кибератаку военного ведомства США.
— Это огромная уязвимость в плане безопасности. Вы предоставляете внутренний доступ и потенциальную лазейку противнику, — отметил Грег Мартин, бывший разработчик ArcSight.
Президент группы компаний НПО "Эшелон" Алексей Марков рассказал Reuters, что российские госорганы действительно были уведомлены об уязвимостях системы, однако предварительно специалисты передали информацию обо всех выявленных проблемах в компанию HP Enterprise.
Слова Маркова подтвердили представители ФСТЭК. По их словам, прежде чем отправить отчёт в "Банк данных угроз безопасности информации", российские специалисты всегда уведомляют зарубежных разработчиков.
https://life.ru/t/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/1048525/rossii_priedostavili_dostup_k_sisti emie_kibierzashchity_pientaghona