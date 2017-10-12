Найден бесконечный архив смерти

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 12 Октября 2017 в 00:01:55
По словам основателя канала, 42.zip весит всего 42 килобайта, однако внутри архива содержится 5 слоев архивов по 16 файлов на уровень. «Размер каждого файла на последнем уровне — 4,3 гигабайта, а весь архив в распакованном виде занимает 4,5 петабайта», — объяснил он.
Администратор отметил, что многие антивирусы уже научились распознавать вредоносную программу. «Но все же находятся умельцы, которые криптуют данные архивчики, чтобы скрыть от антивирусника», — добавил основатель канала.
Он также разместил ссылку на скачивание 42.zip, отметив, что не призывает никого к каким-либо действиям.
Редакция «Ленты.ру» настоятельно рекомендует воздержаться от скачивания вредоносного файла. Это может привести к поломке вашего ПК.
42.zip — архивный файл, известный под названием «Архив Смерти». Из-за размера в 4,5 петабайта (4 503 599 гигабайт) обладает разрушительными действиями: при распаковке может вызвать крах системы. Для сравнения, ежедневно Google обрабатывает около 24 петабайт.
https://lenta.ru/news/2017/10/11/zipbomb/
Комментарии, по рейтингу, по дате