WeChat заменит китайцам ID-карту

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danilov 27 Декабря 2017 в 17:51:50
Для того, чтобы воспользоваться технологией нужно будет посетить полицейский участок и зарегистрировать идентификационные данные в системе.
Основной сферой применения электронных ID карт станут госуслуги. В частности, при помощи WeChat можно будет даже зарегистрировать компанию. Уже в январе 2018 технология станет доступна и за пределами Гуандуна, а со временем электронный ID можно будет использовать также в гостиницах, ж/д-кассах и других местах, где требуется удостоверение личности.
Caixin пишет, что запуск электронных ID через WeChat — часть госпроекта по внедрению автоматизированной системы распознавания лиц.
Разработчики из Первого исследовательского института Министерства общественной безопасности (中华人民共和国公安部第一研究所) говорят, что система работает лучше, чем представленная в этом году Apple технология Face ID, так как ориентируется на скелет лица и учитывает биографическую информацию, что якобы позволяет различать даже близнецов.
Тем не менее, как рядовые пользователи, так и эксперты обеспокоены возможными проблемами с безопасностью. WeChat, как и любое приложение для смартфона, может иметь уязвимости в коде. В случае хранения электронных ID в приложении его взлом может привести к утечке большого объема персональных данных.
Разработчики системы заявляют, что электронные ID все равно безопаснее традиционного способа подтверждения личности, так как их использование не предполагает передачу копии идентификационных данных третьим лицам.
http://ekd.me/2017/12/wechat-zamenit-kitajcam-id-kartu/
Сегодня же Народный суд пекинского района Хайдянь объявил о том, что через WeChat можно будет подавать документы в суд, оплачивать пошлины и удостоверять свою личность - все благодаря разработанным Tencent технологиям распознавания текста и лица.
Вот так вот незаметно каждый аккаунт в WeChat будет привязан к физическому лицу со всеми его данными и историей. И никакой анонимности.
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