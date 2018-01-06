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IT
В МИК РК разрабатывают процедуру авторизации комментаторов
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KAN13 06 Января 2018 в 23:58:37
В Министерстве информации и коммуникаций сообщили InAlmaty.kz о разработке процедуры авторизации для комментариев на сайтах.

«Можно будет авторизовать пользователей через базу Egov или через смс. Насколько я знаю, к базе нетрудно подключиться. На следующей неделе будем проводить встречу с интернет-ресурсами и там процедуру расскажем. Сейчас пошагово записывается процедура, инструкция и мы всем разошлем», - сообщили в Комитете информации Министерства.

Отметим, в конце декабря глава государства Нурсултан Назарбаев подписал поправки в закон о СМИ, согласно которым вводится обязательная идентификация пользователя для комментариев на основании соглашения, заключаемого в письменной форме. Возможны два варианта регистрации с использованием идентификации на портале электронного правительства или через смс, с одноразовым паролем. Можно использовать свое имя или псевдоним. При этом, владелец ресурса обязан хранить информацию о пользователе в течение трех месяцев после расторжения.

https://www.inalmaty.kz/news/1914956
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  koshkoed 07.01.2018 в 01:01:59   # 653452
Пойду симку новую куплю)
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