В МИК РК разрабатывают процедуру авторизации комментаторов

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KAN13 06 Января 2018 в 23:58:37
«Можно будет авторизовать пользователей через базу Egov или через смс. Насколько я знаю, к базе нетрудно подключиться. На следующей неделе будем проводить встречу с интернет-ресурсами и там процедуру расскажем. Сейчас пошагово записывается процедура, инструкция и мы всем разошлем», - сообщили в Комитете информации Министерства.
Отметим, в конце декабря глава государства Нурсултан Назарбаев подписал поправки в закон о СМИ, согласно которым вводится обязательная идентификация пользователя для комментариев на основании соглашения, заключаемого в письменной форме. Возможны два варианта регистрации с использованием идентификации на портале электронного правительства или через смс, с одноразовым паролем. Можно использовать свое имя или псевдоним. При этом, владелец ресурса обязан хранить информацию о пользователе в течение трех месяцев после расторжения.
https://www.inalmaty.kz/news/1914956