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IT
В Сенате США требуют объяснений от Apple о намеренном замедлении iPhone
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danilov 11 Января 2018 в 11:26:23
Руководитель комитета по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса Соединенных Штатов Америки Джон Тьюн направил письмо руководителю компании Apple Тиму Куку, в котором потребовал объяснения ситуации с замедлением смартфонов.

Кроме того Сенат поинтересовался, как компания реагирует на жалобы своих клиентов и предоставляет ли им необходимые компенсации. Об этом рассказали представители зарубежной прессы.

Напомним, ранее представители компании Apple подтвердили, что специально занижали скорость работы процессоров предыдущих моделей их смартфонов. Разработчики принесли извинения потребителям, однако на них в США уже подали в суд....

https://newinform.com/100047-v-senate-ssha-trebuyut-obyasnenii-ot-apple-o-namerennom-zamedlenii-iphone
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 11.01.2018 в 14:07:12   # 654448
Правильно что замедляют, л о х (яблокофил) должен страдать постоянно.
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  Северный чел 11.01.2018 в 14:24:34   # 654455
3,14ор руководит компанией, так вам и нужно
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