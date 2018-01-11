В Сенате США требуют объяснений от Apple о намеренном замедлении iPhone

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danilov 11 Января 2018 в 11:26:23
Кроме того Сенат поинтересовался, как компания реагирует на жалобы своих клиентов и предоставляет ли им необходимые компенсации. Об этом рассказали представители зарубежной прессы.
Напомним, ранее представители компании Apple подтвердили, что специально занижали скорость работы процессоров предыдущих моделей их смартфонов. Разработчики принесли извинения потребителям, однако на них в США уже подали в суд....
https://newinform.com/100047-v-senate-ssha-trebuyut-obyasnenii-ot-apple-o-namerennom-zamedlenii-iphone
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Северный чел 11.01.2018 в 14:24:34 # 654455