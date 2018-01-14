Пять казахстанцев прошли отбор на стажировку в Кремниевой долине США

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едридмадрид 14 Января 2018 в 20:46:19
- Конкурс мы проводим во второй раз. У его победителей высокий уровень владения навыками программирования, веб-разработки или проектирования баз данных. На каждого из пятерых "претендуют" по два американских стартапа, среди них Amplifylive, Hexa, Vimchat, 11sight, Powr. С некоторыми мы уже сотрудничали. Как только выберем стартап и решим визовые вопросы (по планам это произойдет в начале весны), победители отправятся в США. Для нас важно, что они возвращаются в Казахстан, применяя свои навыки на родине, продолжая сотрудничество с американцами, — рассказала менеджер программ научно-образовательного фонда им. академика Шахмарадана Есенова Ильзира Алдагарова, организовавшего конкурс.
На конкурс поступило 43 заявки, авторы 19 из них прошли во второй тур. Во время второго тура собеседование с каждым кандидатом проводили как представители казахстанской стороны, так и американских стартапов, заинтересованных в приеме наших сограждан на стажировку. В результате было отобрано пятеро победителей, все они получат образовательный грант, покрывающий перелет, проживание, питание и прочие расходы.
Американская сторона убедилась в высоком уровне подготовки казахстанских специалистов в области IT, приняв у себя победителей первого конкурса.
- Мы работаем с Казахстаном с 2016 года. Из победителей мы тогда выбрали Абая Нусипбекова, он проработал у нас несколько месяцев. Его профессионализм настолько вырос, что в итоге мы наняли Абая на полный рабочий день. Теперь он возглавляет наш инженерный отдел, работая из Казахстана. Сотрудничая с фондом во второй раз, мы были чрезвычайно впечатлены качеством кандидатов – наняли бы их всех, если бы могли. Каждый из них подойдет практически любой компании, — поделился генеральный директор AmplifyLive Брайан Кэнти.
Трое из победителей первого конкурса продолжают работать на стартапы удаленно из Казахстана, а еще одна — Айгуль Имадилдаева — продолжает трудиться непосредственно в Долине.
В этом году победителями конкурса «Стажировки в IT-стартапах США» стали Олжас Айтбеков, Ислам Маденият, Даурен Малаев, Арай Сабыржан и Сергей Тян.
Даурен Малаев родом из Семея, выпускник бакалавриата и нынешний студент-докторант Казахстанско-Британского технического университета, кандидат наук и начальник IT департамента крупного казахстанского туристического портала.
Ислам Маденият из Балхаша, закончил Университет Сулеймана Демиреля, работает разработчиком Android-приложений в компании.
Олжас Айтбеков, Сергей Тян и Арай Сабыржан — алматинцы и выпускники Международного университета информационных технологий. Олжас— front-end разработчик онлайн-сервиса покупок, Сергей является full-stack разработчиком в справочно-правовой системе для юристов, а Арай работает инженером-программистом в Казахском национальном аграрном университете.
https://ru.sputniknews.kz/society/20180106/4200185/pyatero-startaperov-iz-kazahstana-projdut-stazhirovku-v-kremnievoj-doline.html
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