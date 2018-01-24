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IT
Корпорация Intel просит клиентов прекратить установку патчей для устранения бага в чипах, сославшись на их недостатки
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danilov 24 Января 2018 в 10:56:20
(Reuters) - Intel Corp (INTC.О) сообщило в понедельник, что патчи, которые она выпустила для решения двух громких уязвимостей безопасности в своих чипах неудачны, советуя клиентам, создателям компьютеров и поставщикам облачных услуг, остановить их установку.
Исполнительный вице-президент Intel Навин Шеной раскрыл проблему в заявлении на сайте производителя чипов, заявив, что патчи, выпущенные после нескольких месяцев разработки, вызывают перезагрузку компьютеров чаще, чем обычно и другое "непредсказуемое" поведение.
Вопрос о неисправных патчах отделен от жалоб клиентов в течение нескольких недель, что патчи замедляют производительность компьютера. Intel сказал, что типичный домашний и деловой пользователь ПК не должен видеть значительное замедление.
Неспособность Intel предоставить пригодный патч может заставить компании отложить покупку новых компьютеров, сказал аналитик IDC Марио Моралес.
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  Гоги80 24.01.2018 в 11:31:23   # 656681
Старею что-ли
Ни фига не понял.
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  Manitu 24.01.2018 в 11:52:25   # 656687
Цитата: Гоги80 от 24.01.2018 11:31:23
Старею что-ли
Ни фига не понял.

Ну типа, пользуйтесь старым компом с пиратской виндой и будет Вам счастье.
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  Freeman_kep 24.01.2018 в 12:19:49   # 656690
сКАЙНЕт
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  Софруджу 24.01.2018 в 13:03:54   # 656695
А я думал, я один не понял - о чём это
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  satelinks 24.01.2018 в 16:52:50   # 656715
Цитата: Гоги80 от 24.01.2018 11:31:23
Старею что-ли
Ни фига не понял.


Дыру в процессорах интел нашли, из за которых можно прочитать пароли, ключи шифрования, номера банковских карт, произвольные данные системных и других пользовательских приложений в обход любых средств защиты и на любой ОС. Вкуснятина для хакеров
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