Корпорация Intel просит клиентов прекратить установку патчей для устранения бага в чипах, сославшись на их недостатки

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danilov 24 Января 2018 в 10:56:20
Исполнительный вице-президент Intel Навин Шеной раскрыл проблему в заявлении на сайте производителя чипов, заявив, что патчи, выпущенные после нескольких месяцев разработки, вызывают перезагрузку компьютеров чаще, чем обычно и другое "непредсказуемое" поведение.
Вопрос о неисправных патчах отделен от жалоб клиентов в течение нескольких недель, что патчи замедляют производительность компьютера. Intel сказал, что типичный домашний и деловой пользователь ПК не должен видеть значительное замедление.
Неспособность Intel предоставить пригодный патч может заставить компании отложить покупку новых компьютеров, сказал аналитик IDC Марио Моралес.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ни фига не понял.
Цитата: Гоги80 от 24.01.2018 11:31:23
Старею что-ли
Ни фига не понял.
Старею что-ли
Ни фига не понял.
Ну типа, пользуйтесь старым компом с пиратской виндой и будет Вам счастье.
Freeman_kep 24.01.2018 в 12:19:49 # 656690
Цитата: Гоги80 от 24.01.2018 11:31:23
Старею что-ли
Ни фига не понял.
Старею что-ли
Ни фига не понял.
Дыру в процессорах интел нашли, из за которых можно прочитать пароли, ключи шифрования, номера банковских карт, произвольные данные системных и других пользовательских приложений в обход любых средств защиты и на любой ОС. Вкуснятина для хакеров