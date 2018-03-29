Wi-Fi подключат на всех пассажирских поездах Казахстана.

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гоги80 29 Марта 2018 в 14:55:33
«Wi-Fi на сегодня внедрен в нескольких поездах («Тулпар-Тальго»), это Алматы-Петропавловск и Алматы - Астана. На других маршрутах Wi-Fi планируется внедрить в 2020-2022 годах», - сказал» Алмас Айтпаев.
Он также остановился на вопросах установки необходимого для этого оборудования.
«В планах КТЖ до этого периода внедрить эту систему по всей линии железных дорог, тогда все поезда будут охвачены Wi-Fi», - добавил Алмас Айтпаев.
Ранее сообщалось, что группа казахстанских компаний в кооперации с российским производителем разработала революционную технологию по предоставлению интернет-доступа в поездах.
Источник: ИА "Казинформ"
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Marvel от 29.03.2018 15:22:18
И розетки в каждом купе, пожалуйста.
И розетки в каждом купе, пожалуйста.
в тальго естьжы
Цитата: arhar от 29.03.2018 15:40:46
в тальго естьжы
Цитата: Marvel от 29.03.2018 15:22:18
И розетки в каждом купе, пожалуйста.
И розетки в каждом купе, пожалуйста.
в тальго естьжы
Иногда езжу на старых поездах. Зарядиться можно только у проводника. Недавно довелось поездить на белорусском поезде Барановичи-караганда. Очень красивые вагоны. Полагаю они еще родом из ГДР, но при этом сохранись отлично. Немного переделаны. К примеру окна новые, с резиновыми уплотнителями, в купе шкафчики добавили на верхних местах, ну и, собственно, розетку. Правда одна всего. В вагонах чистота и порядок. Молодцы белорусы. Проводницы вежливые. Единственный минус - нет вагона-ресторана))). Это какая-то жесть. С Минска до Астаны поезд едет 76 часов. И нет ресторана. Благо проводницы продают, согласно своего прайса, лапшу и пюре быстрого приготовления и хлебцы, сделано в Беларуси.
Цитата: КЕДЫ от 29.03.2018 16:16:12
А в чем прикол ехать на поезде такую даль?
А в чем прикол ехать на поезде такую даль?
Я от Костаная до Астаны ехал))). Что-то около 12 часов.