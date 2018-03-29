В РК планируют полностью перейти на электронные билеты на поезда внутри страны.

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Гоги80 29 Марта 2018 в 17:40:43
«В части реализации электронных билетов реализовано уже два веб сайта, есть мобильное приложение и размещены терминалы самообслуживания на вокзалах. Кроме того предоставлен доступ к внешним сайтам, тем самым мы обеспечили прозрачность наличия мест, а также функции «лист ожидания для клиентов», также можно проставить рейтинги поездов. Компания ставит перед собой задачу перейти на 90 процентную электронную покупку билетов уже к 2020 году. Только в 10% сохранится оформление бумажных билетов на межгосударственных маршрутах», - сказал Арман Нурышев.
Он также добавил, что следующим проектом - является внедрение системы динамического управления тарифами, где клиентам будет предоставлена возможность выбирать гибкие тарифы в зависимости от сроков покупки и спроса на те или иные направления, а также сезонность. Дополнительно в рамках повышения качества услуг мы планируем внедрить проект системы управления обращениями пассажиров и клиентов в режиме 24/7», - резюмировал Арман Нурышев.
Источник: ИА "Казинформ"
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Джимбо от 29.03.2018 20:29:29
ДАЙ БОГ КОНЕЧНО, НО НЕ ПОЙМУ ПОЧЕМУ НА ЭТО НУЖНО 2 ГОДА?
ДАЙ БОГ КОНЕЧНО, НО НЕ ПОЙМУ ПОЧЕМУ НА ЭТО НУЖНО 2 ГОДА?
Наверное из-за того, что на международные поезда, проезжающие по территории Казахстана, электронный билет купить можно, но нет электронной регистрации. Распечатывать нужно в кассе.