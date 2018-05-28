PornHub представил бесплатный VPN-сервис VPNhub

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danilov 28 Мая 2018 в 13:14:00
Крупнейший порносайт мира PornHub запустил собственный VPN-сервис под названием VPNHub.
У сервиса есть бесплатная и платная версии. Последняя стоит 12,99 доллара в месяц (799 руб/мес), в ней более быстрое соединение и нет рекламы. Кроме того, в платной версии можно выбирать страны, через которые будет идти трафик (в бесплатной версии доступно подключение лишь к ближайшему серверу).
VPNHub не имеет ограничений по объему трафика. Разработчики также пообещали полную анонимность, заявив, что не будут собирать и хранить данные пользователей. VPNHub работает на платформах Mac, Windows, Android и iOS, но десктопные версии доступны только платным подписчикам.
VPNHub можно скачать в большинстве стран, кроме тех, которые находятся под санкциями США, включая Кубу, Иран и Судан. Также, предупреждают разработчики, в некоторых странах сервис может быть заблокирован.
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Цитата: Сила от 28.05.2018 13:19:21
Зачем здесь это?
Зачем здесь это?
Дрочите на здоровье