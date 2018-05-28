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IT
PornHub представил бесплатный VPN-сервис VPNhub
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danilov 28 Мая 2018 в 13:14:00


Крупнейший порносайт мира PornHub запустил собственный VPN-сервис под названием VPNHub.

У сервиса есть бесплатная и платная версии. Последняя стоит 12,99 доллара в месяц (799 руб/мес), в ней более быстрое соединение и нет рекламы. Кроме того, в платной версии можно выбирать страны, через которые будет идти трафик (в бесплатной версии доступно подключение лишь к ближайшему серверу).

VPNHub не имеет ограничений по объему трафика. Разработчики также пообещали полную анонимность, заявив, что не будут собирать и хранить данные пользователей. VPNHub работает на платформах Mac, Windows, Android и iOS, но десктопные версии доступны только платным подписчикам.

VPNHub можно скачать в большинстве стран, кроме тех, которые находятся под санкциями США, включая Кубу, Иран и Судан. Также, предупреждают разработчики, в некоторых странах сервис может быть заблокирован.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Сила 28.05.2018 в 13:19:21   # 678910
Зачем здесь это?
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  Dee 28.05.2018 в 14:12:03   # 678923
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  Kukaracha 28.05.2018 в 14:45:51   # 678935
ЭТО НОРМА!
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  Ал 28.05.2018 в 23:57:25   # 679028
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