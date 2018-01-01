Записи ЗАГС до 2008 года оцифрованы: казахстанцев ждет "большая сверка"

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danilov 04 Июня 2018 в 15:00:01
Таким образом, в "цифровой век" полноценно вступят казахстанцы, которые родились, женились и совершали прочие действия по линии ЗАГС до 2008 года. В рамках реализации указа Президента "О формировании "электронного правительства" и интеграции информационных систем государственных органов" Министерству юстиции было поручено ускорить введение сведений о регистрации актов гражданского состояния.
Оцифровка архивных актовых записей проводилась с 2013 по 2017 год, за пять лет были полностью отсканированы архивы 16 регионов с 1937 по 2008 год. В настоящее время на центральном сервере Е-архив ЗАГС находится более 50 миллионов отсканированных и атрибутированных актовых записей.
"С июня 2018 года планируется открыть доступ к архивным актовым записям, зарегистрированным до 2008 года, для проведения корректировок, в связи с чем, возможно, в персональных сведениях граждан будут отображаться некорректные сведения. В этой связи Министерством юстиции совместно с Министерством информации и коммуникаций, Государственной корпорацией "Правительство для граждан", частными нотариусами, регистрирующими органами (отделами РАГС) и другими заинтересованными государственными органами будут проводиться работы по корректировке неактуальных первоначальных сведений в актовых записях, поскольку за время проведения сканирования гражданами вносились изменения, исправления (к примеру, расторгнут брак, произведена перемена Ф.И.О., усыновление, установление отцовства и так далее), а также устранение ошибок, допущенных при атрибутировании", - прокомментировали в Минюсте.
Предусмотрены три способа проверки своих персональных данных:
через портал "электронного правительства" граждане могут в "личном кабинете" проверить как свои личные данные, так и своих детей;
при обращении в Государственную корпорацию за получением каких-либо услуг и обнаружении несоответствий;
при обращении в государственные органы, к частным нотариусам, информационные системы которых интегрированы с информационной системой "ЗАГС".
При обнаружении несоответствий для граждан также предусмотрено три варианта подачи заявок на корректировку:
самостоятельно подать заявку через портал "электронного правительства" в "личном кабинете" (будет предусмотрен соответствующий сервис),
через сотрудников Госкорпорации, которые также имеют возможность подать соответствующую заявку посредством информационной системы "ЦОН";
при обращении в государственные органы, к частным нотариусам, информационные системы которых интегрированы с информационной системой "ЗАГС" для получения каких-либо услуг.
При обращении в государственные органы или к частным нотариусам заявителям будут даны рекомендации обратиться в регистрирующий орган (отделы РАГС) или департаменты юстиции для проведения соответствующих исправлений.
Данная работа будет проводиться на постоянной основе.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zapisi-zags-2008-goda-otsifrovanyi-kazahstantsev-jdet-345842/
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