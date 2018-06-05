Microsoft купила крупнейший сервис для разработчиков GitHub

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danilov 05 Июня 2018 в 17:09:42
Microsoft объявила, что она достигла соглашения о приобретении платформы для совместной разработки программного обеспечения, которая объединяет более 28 млн программистов по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба компании на своем официальном сайте.
Стоимость сделки, согласно условиям сторон, составит $7,5 млрд. Microsoft передаст GitHub свои акции на эту сумму. Как отмечается в пресс-релизе, сделка позволит расширить возможности разработчиков, ускорить рост GitHub, а также продвинуть сервисы Microsoft новой для корпорации аудитории.
«Объединяя усилия с GitHub, мы укрепляем нашу приверженность свободе, открытости и инновациям разработчиков, — отметил гендиректор Microsoft Сатья Наделла. — Мы признаем свою ответственность перед сообществом, берем ее на себя, подписывая это соглашение, и будем прилагать все усилия, чтобы дать каждому разработчику возможность создавать, внедрять инновации и решать самые насущные проблемы в мире».
В корпорации заверили, что GitHub сохранит свою независимость, чтобы обеспечить дальнейшую работу открытой платформы для разработчиков во всех отраслях. Изменения произойдут в вертикали управления: корпоративный вице-президент Microsoft Нэт Фридман станет генеральным директором GitHub, а действующий гендиректор платформы Крис Ванстрас будет работать над стратегическими программами в команде исполнительного вице-президента Скотта Гатри.
«Я чрезвычайно горжусь тем, чего GitHub и наше сообщество достигли за последнее десятилетие, и я с нетерпением жду, что будет у нас впереди. Будущее разработки программного обеспечения полно перспектив, и я очень рад присоединиться к Microsoft, чтобы помочь воплотить планы в жизнь», — подчеркнул Ванстрас.
Впервые о том, что Microsoft собирается приобрести GitHub, сообщило 1 июня со ссылкой на источники издание Business Insider. 3 июня агентство Bloomberg cо ссылкой на источники отметило, что компании действительно ведут соответствующие переговоры.
GitHub был основан в США в 2008 году. Часть репозиториев Google, например, находится в открытом доступе на серверах этого портала: корпорация часто выкладывает в открытый доступ свои проекты. Как указывает Bloomberg, в 2015 году стоимость GitHub оценивалась в $2 млрд.
https://www.rbc.ru/business/04/06/2018/5b1546519a7947310f3f3fae