AMD представила 32-ядерный процессор Threadripper второго поколения

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danilov 06 Июня 2018 в 14:17:30
Этот Threadripper может обрабатывать 64 потока за раз, удвоив количество ядер и возможности оригинального Threadripper, хотя он все равно может поместиться в одном гнезде материнской платы. Threadripper 2 получит TDP на 250 Вт и будет совместим с разъемом первого поколения материнской платы X399 (но придется обновить Bios).
Также на Computex 2018 AMD рассказала, что второй Threadripper построен с использованием 12-нм техпроцесса и будет доступен для покупки в третьем квартале этого года. То есть на пару месяцев раньше, чем решение от Intel. Таким образом, AMD получит конкурентное преимущество.
На фото выше находится фирменный кулер для нового Threadripper. Он изготовлен Cooler Master, и не будет поставляться в коробке с Threadripper, но обязательно потребуется, если вы откажетесь от варианта с водяным охлаждением.
Computex 2018: Intel выпустит 28-ядерный 5-гигагерцевый процессор к концу года
И вот сегодня на выставке Computex Intel сообщила, что в конце этого года она представит односокетный процессор с 28 ядрами, которые будут работать на частоте 5 ГГц. Для сравнения процессор AMD Threadripper, один из ближайших конкурентов Intel, имеет 16 ядер и 32 потока.
В Cinebench чип получил 7334 баллов, что превосходит многопроцессорные системы. Новый чип выйдет на рынок в четвертом квартале этого года, но его стоимость пока остается тайной. Впрочем, для справки, Intel i9-7980XE сейчас оценивается в $1999, поэтому разумно предположить, что новый чип будет стоить еще дороже.
Intel также объявила о выпуске нового чипа Core i7-8086K, который выйдет ограниченным тиражом. Он работает на частоте 5,0 ГГц (новая веха для чипов компании), чтобы отметить годовщину первого процессора x86 и 8086 таких чипов будут разыграны среди пользователей.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Dragon от 06.06.2018 15:26:51
Я бы из этих двух с одинаковыми данными предпочел бы Intel.
Я бы из этих двух с одинаковыми данными предпочел бы Intel.
Беня Ладен 06.06.2018 в 17:16:31 # 680218