В WhatsApp появится новая опция

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danilov 27 Июня 2018 в 12:48:37
Новая функция является невероятно полезной. Теперь для диалогов с кем-либо можно будет автоматически отключить сохранение медиаконтента в галерею мобильного устройства. Особенно этим должны остаться довольны люди, которые используют WhatsApp для работы и учебы. При таком использовании, когда собеседники постоянно что-то присылают, медиатека смартфона превращается в самую настоящую помойку, где затем сложно найти нужные фотографии.
С релизом публичной финальной сборки мессенджера об этом можно будет забыть, словно все последние 9 лет были просто страшным сном. Новая функция не только спасет галерею телефона от ненужного контента, но еще сохранит место в памяти мобильного устройства, хотя это, конечно, скорее актуально для обладателей телефонов с 8 и 16 ГБ постоянной памяти без возможности расширения с помощью карт памяти microSD. Новая функция работает как с личными беседами (1 на 1), так и в групповых чатах, в которых участвует более двух людей.
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