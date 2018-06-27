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IT
В WhatsApp появится новая опция
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danilov 27 Июня 2018 в 12:48:37
В частности, новая версия WhatsApp, которая сейчас проходит тестирование среди ограниченного круга пользователей, содержит в себе долгожданное новшество. Теперь в настройках данного мессенджера можно вручную выставить свойства чата, сделав так, чтобы медиаконтент из конкретной беседы сохранялся в галерею телефона или же нет. Новшество должно стать доступно всем владельцам смартфонов на Android и iOS уже в ближайшие несколько дней или недель, передает akket.com

Новая функция является невероятно полезной. Теперь для диалогов с кем-либо можно будет автоматически отключить сохранение медиаконтента в галерею мобильного устройства. Особенно этим должны остаться довольны люди, которые используют WhatsApp для работы и учебы. При таком использовании, когда собеседники постоянно что-то присылают, медиатека смартфона превращается в самую настоящую помойку, где затем сложно найти нужные фотографии.

С релизом публичной финальной сборки мессенджера об этом можно будет забыть, словно все последние 9 лет были просто страшным сном. Новая функция не только спасет галерею телефона от ненужного контента, но еще сохранит место в памяти мобильного устройства, хотя это, конечно, скорее актуально для обладателей телефонов с 8 и 16 ГБ постоянной памяти без возможности расширения с помощью карт памяти microSD. Новая функция работает как с личными беседами (1 на 1), так и в групповых чатах, в которых участвует более двух людей.
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  kkafp 27.06.2018 в 13:55:42   # 682980
Давно пора
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  Knopochka 27.06.2018 в 16:06:33   # 683012
не могу понять, у меня изначально была отключена автоматическая загрузка. Загружаю только то, что мне нужно, по работе или отдрузей. На превью если вижу, очередной поздравительный бред, оставляю так. Хм
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  jumanjiqz 27.06.2018 в 17:19:35   # 683025
Хорошо бы если еще фильтр в групповых чатах поставить. Например отключать уведомления от того или иного контакта в группе.
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