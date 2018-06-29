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IT
Смартфоны Samsung начали тайно рассылать все фотографии владельцев
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GoodZone 29 Июня 2018 в 14:06:33
Владельцы смартфонов Samsung пожаловались, что их смартфоны начали рассылать случайным людям личные фотографии. Обсуждение проблемы появилось на Reddit.

«Прошлой ночью около 2:30 мой телефон отправил девушке всю мою фотогалерею, но в самом приложении для отправки SMS это не отображалась. В любом случае это было записано в логах моего сотового оператора. Почему это произошло?» — пишет один из пользователей портала.

Отмечается, что фотографии отправляются через стандартное приложение Samsung Messages, которое по умолчанию используется для отправки SMS. Баг появляется после обновления программы.

Таким образом, с ошибкой могут столкнуться любые владельцы смартфонов компании, вне зависимости от сотового оператора или версии системы. Для предотвращения этого необходимо отключить доступ Samsung Messages к внутренней памяти смартфона. В Samsung никак не прокомментировали баг.

https://lenta.ru/news/2018/06/29/sams/
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  Прапор 29.06.2018 в 16:26:28   # 683398
Всё никак не решусь на современный смартфон перейти, наверное к лучшему
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