Telegram согласился выдавать спецслужбам данные пользователей

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danilov 28 Августа 2018 в 17:34:56
Решение должно подтверждать, что данный пользователь подозревается в террористической деятельности. «Если Telegram получит распоряжение суда, подтверждающее, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть Ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам. Пока этого никогда не происходило», — сообщается в обновленном документе.
О фактах выдачи данных администрация сервиса обещала отчитываться в докладе о своей деятельности.
Летом 2017 года владелец мессенджера Павел Дуров заявил в своем Twitter-аккаунте, что «ни один байт» персональных данных пользователей никогда не будет передан властям.
https://lenta.ru/news/2018/08/28/telega/
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