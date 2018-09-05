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IT
Казахстанские дети стали меньше посещать порносайты
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danilov 05 Сентября 2018 в 15:03:59
Что интересовало детей всего мира в Сети больше всего и какой контент наиболее популярен у казахстанской молодежи, выяснили в «Лаборатории Касперского».

По статистике компании, дети в летнее время в основном смотрели видео и слушали музыку, меньше своего времени они посвящали общению в соцсетях.

Наиболее востребованными были YouTube и Facebook, а также Netflix, Spotify, Soundcloud и iTunes.

Что же касается каналов, то тут предпочтение отдавалось Nickelodeon, Cartoon Network и Disney Channel. Из мультфильмов самым популярным стал «Спанч Боб».

О музыке специалисты отмечают, что дети любят слушать рэп. Среди исполнителей по количеству прослушиваний выделился XXXTentacion.

Все это было о мировых трендах, теперь о Казахстане.

Доля маленьких посетителей сайтов составила 24% из общего числа. Наиболее популярными стали мессенджеры и социальные сети (28%). За ними идут новостные ресурсы - 12%.

Эксперты также проверили казахстанских детей на посещение ресурсов с нежелательным контентом.

Отмечается, что дети почти перестали заходить на платформы с информацией об алкоголе, наркотиках и порнографией. Этот показатель составил 2%.

Специалисты говорят об изменении интересов несовершеннолетних по всему миру. Так, в летнее время дети и подростки стали меньше увлекаться играми и больше читать новости.
При этом взрослым все равно рекомендуется следить за поведением ребенка в интернете.

https://www.nur.kz/1750814-kazahstanskie-deti-stali-mense-posesat-pornosajty.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 05.09.2018 в 15:15:11   # 692428
На Титусе все лето срачи устраивали.
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  Snake666 05.09.2018 в 15:35:36   # 692430
так их все заблокировали же.
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  Manitu 05.09.2018 в 16:19:26   # 692435
Quote:
в летнее время дети и подростки стали меньше увлекаться играми и больше читать новости.
От нынешних новостей вреда порой больше, чем от порносайтов.
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  Лялька 05.09.2018 в 16:42:51   # 692440
Сомневаюсь что стали меньше заходить, смотреть
...
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  Alexiss 05.09.2018 в 16:42:52   # 692441
Цитата: Manitu от 05.09.2018 16:19:26
Quote:
в летнее время дети и подростки стали меньше увлекаться играми и больше читать новости.
От нынешних новостей вреда порой больше, чем от порносайтов.

Завуалированная порнография) все то же самое, только немного в другой форме. Одни доллар с тенге чего стоят, brazzers позавидует
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  Лысый 05.09.2018 в 16:57:15   # 692446
Quote:
На Титусе все лето срачи устраивали.


Так до сих пор, один "ребенок", по утрам и вечерам главную мусором забивает. Тут тебе и километры копипасты никому в хуй не упершиеся, и картинки тухлые (содержащие по его утверждению "юмор") и прочий шлак.
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  МишкаНаСевер 05.09.2018 в 17:14:02   # 692452
я тоже заметил, что пятничных подборок меньше стало
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