Казахстанские дети стали меньше посещать порносайты

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danilov 05 Сентября 2018 в 15:03:59
По статистике компании, дети в летнее время в основном смотрели видео и слушали музыку, меньше своего времени они посвящали общению в соцсетях.
Наиболее востребованными были YouTube и Facebook, а также Netflix, Spotify, Soundcloud и iTunes.
Что же касается каналов, то тут предпочтение отдавалось Nickelodeon, Cartoon Network и Disney Channel. Из мультфильмов самым популярным стал «Спанч Боб».
О музыке специалисты отмечают, что дети любят слушать рэп. Среди исполнителей по количеству прослушиваний выделился XXXTentacion.
Все это было о мировых трендах, теперь о Казахстане.
Доля маленьких посетителей сайтов составила 24% из общего числа. Наиболее популярными стали мессенджеры и социальные сети (28%). За ними идут новостные ресурсы - 12%.
Эксперты также проверили казахстанских детей на посещение ресурсов с нежелательным контентом.
Отмечается, что дети почти перестали заходить на платформы с информацией об алкоголе, наркотиках и порнографией. Этот показатель составил 2%.
Специалисты говорят об изменении интересов несовершеннолетних по всему миру. Так, в летнее время дети и подростки стали меньше увлекаться играми и больше читать новости.
При этом взрослым все равно рекомендуется следить за поведением ребенка в интернете.
https://www.nur.kz/1750814-kazahstanskie-deti-stali-mense-posesat-pornosajty.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
в летнее время дети и подростки стали меньше увлекаться играми и больше читать новости.От нынешних новостей вреда порой больше, чем от порносайтов.
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Цитата: Manitu от 05.09.2018 16:19:26
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в летнее время дети и подростки стали меньше увлекаться играми и больше читать новости.От нынешних новостей вреда порой больше, чем от порносайтов.
Завуалированная порнография) все то же самое, только немного в другой форме. Одни доллар с тенге чего стоят, brazzers позавидует
На Титусе все лето срачи устраивали.
Так до сих пор, один "ребенок", по утрам и вечерам главную мусором забивает. Тут тебе и километры копипасты никому в хуй не упершиеся, и картинки тухлые (содержащие по его утверждению "юмор") и прочий шлак.
МишкаНаСевер 05.09.2018 в 17:14:02 # 692452