ICANN предупредила о возможных перебоях в работе интернета после 11 октября
danilov 06 Сентября 2018 в 16:42:21
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Одиннадцатого октября интернет-пользователи во всем мире могут столкнуться с проблемой доступа к Сети, сообщила корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN).
На этот день запланирована первая в истории смена криптографических ключей, которые защищают систему доменных имен. Есть риск, что некоторые пользователи в течение 48 часов после обновления могут испытать сложности при открытии отдельных ресурсов. Система может выдать ошибку "server failure" или SERVFAIL.
Криптографические ключи появились в 2010 году. Они используются в системе расширения DNSSEC и отвечают за безопасность и целостность интернет-адресации. Смена ключей должна проходить каждые пять лет, однако в 2015 году ее отложили из-за неготовности провайдеров.
В 2016 году истек срок действия договора между ICANN и Министерством торговли США, Вашингтон передал контроль над интернетом мировому сообществу. Функция управления адресным пространством Всемирной паутины полностью перешла к общественной международной организации. Модель управления интернетом теперь предполагает, что оно осуществляется с участием всех заинтересованных сторон из разных стран мира.
Противники этого решения в США обеспокоены, что в управлении интернетом принимают участие такие страны, как Китай, Россия и Иран.
РИА Новости https://ria.ru/technology/20180906/1527932571.html