Отзыв в мобильном приложении Казпочты

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danilov 26 Сентября 2018 в 11:35:36

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(43,27 Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Deamos89 26.09.2018 в 11:52:04   # 695371
зачетный подъеб
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  Yerla 26.09.2018 в 12:04:58   # 695375
.. красава х*ли
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  Рамзес 26.09.2018 в 12:42:16   # 695384
Ну грамотные люди и билеты онлайн берут и дешевле, и в наличие + место выбрать можно.
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  Zoggyla 26.09.2018 в 12:58:38   # 695388
12 утра - нужно попробовать.
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  Iron 26.09.2018 в 13:18:11   # 695394
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  Manitu 26.09.2018 в 13:56:14   # 695400
Всегда так делаю. Работает на 100%.

P. S. Но бабушек в очереди всё равно жалко.
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  гримм 26.09.2018 в 16:09:43   # 695441
как так то - 12 часов утро, нахера я ночью на работу прихожу к 9!!!
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