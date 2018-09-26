Отзыв в мобильном приложении Казпочты

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danilov 26 Сентября 2018 в 11:35:36
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(43,27 Кб)
Комментарии,
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Deamos89
26.09.2018 в 11:52:04
# 695371
зачетный подъеб
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Yerla
26.09.2018 в 12:04:58
# 695375
.. красава х*ли
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Рамзес
26.09.2018 в 12:42:16
# 695384
Ну грамотные люди и билеты онлайн берут и дешевле, и в наличие + место выбрать можно.
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Zoggyla
26.09.2018 в 12:58:38
# 695388
12 утра - нужно попробовать.
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Iron
26.09.2018 в 13:18:11
# 695394
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Manitu
26.09.2018 в 13:56:14
# 695400
Всегда так делаю. Работает на 100%.
P. S. Но бабушек в очереди всё равно жалко.
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гримм
26.09.2018 в 16:09:43
# 695441
как так то - 12 часов утро, нахера я ночью на работу прихожу к 9!!!
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