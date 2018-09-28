Минобороны Бельгии подаст в суд на Google за отказ "размыть" объекты армии

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danilov 29 Сентября 2018 в 12:20:33
На картах Google четко видны базы бельгийских ВВС Кляйн-Брогель в провинции Лимбург и Флоренн в бельгийских Арденнах, атомные электростанции, а также нефтяные объекты в порту Антверпена.Из соображений безопасности Минобороны Бельгии попросило Google размыть изображения военных объектов на своих картах. "Поскольку этого сделано не было, минобороны будет подавать судебную жалобу на Google",- приводят в пятницу слова представителя министерства СМИ медиагруппы Sudpresse
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