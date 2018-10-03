Пограничники задержали казахстанца за незаконный провоз автомобиля через Алтай

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едридмадрид 03 Октября 2018 в 16:09:33
Пограничный контроль позволил выявить гражданина Казахстана, пытавшегося выехать из России на автомобиле Honda Accord с государственными номерами и прочими документами, оформленными на другое транспортное средство. В ходе разбирательства выяснилось, что несостоявшийся контрабандист приехал в Алтайский край для покупки легкового автомобиля, заранее захватив с собой государственные регистрационные номера от другого транспортного средства (Lexus GS 460), принадлежащего ему же, и установил их на вновь приобретенную машину.
Теперь автомобилистом занимаются сотрудники МО МВД России «Змеиногорский».
Ещё одно нарушение пограничники выявили на автомобильном пункте пропуска «Веселоярск» (Рубцовский район Алтайского края): автомобиль Toyota Caldina пытались провести скрытым под товарами народного потребления и запчастями. В мае 2018 года через автомобильный пункт пропуска «Михайловка» автомобилисты из Казахстана пытались вывезти из России две легковых машины с документами о регистрации транспортных средств, имеющими признаки полной подделки.
Ещё один инцидент произошёл на автомобильном пункте пропуска «Павловка» (Славгородский район Алтайского края), через который пытались вывезти в Казахстан угнанный легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.
https://www.caravan.kz/news/pogranichniki-zaderzhali-kazakhstanca-za-nezakonnyjj-provoz-avtomobilya-cherez-altajj-485471/