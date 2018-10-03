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Закона.Нет
Пограничники задержали казахстанца за незаконный провоз автомобиля через Алтай
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едридмадрид 03 Октября 2018 в 16:09:33
Пограничники выявили новые незаконные попытки перемещения легковых транспортных средств в Казахстан через автомобильный пункт пропуска «Михайловка» (Третьяковский район Алтайского края). Об ухищрениях автомобилистов, не желающих утруждать себя оформлением необходимых для вывоза документов, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Алтайскому краю.

Пограничный контроль позволил выявить гражданина Казахстана, пытавшегося выехать из России на автомобиле Honda Accord с государственными номерами и прочими документами, оформленными на другое транспортное средство. В ходе разбирательства выяснилось, что несостоявшийся контрабандист приехал в Алтайский край для покупки легкового автомобиля, заранее захватив с собой государственные регистрационные номера от другого транспортного средства (Lexus GS 460), принадлежащего ему же, и установил их на вновь приобретенную машину.

Теперь автомобилистом занимаются сотрудники МО МВД России «Змеиногорский».

Ещё одно нарушение пограничники выявили на автомобильном пункте пропуска «Веселоярск» (Рубцовский район Алтайского края): автомобиль Toyota Caldina пытались провести скрытым под товарами народного потребления и запчастями. В мае 2018 года через автомобильный пункт пропуска «Михайловка» автомобилисты из Казахстана пытались вывезти из России две легковых машины с документами о регистрации транспортных средств, имеющими признаки полной подделки.

Ещё один инцидент произошёл на автомобильном пункте пропуска «Павловка» (Славгородский район Алтайского края), через который пытались вывезти в Казахстан угнанный легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

https://www.caravan.kz/news/pogranichniki-zaderzhali-kazakhstanca-za-nezakonnyjj-provoz-avtomobilya-cherez-altajj-485471/
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  Проданко 03.10.2018 в 19:59:27   # 696463
Конечно потому люди хотят ездить на нормальных машинах,а при наших законах тока на старье 30 летним ездиет.Разрешили бы таскать тачки автопарк бы сам собой обновился
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