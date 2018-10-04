Учёный должен быть голодным?

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 04 Октября 2018 в 10:15:23
После завершения проекта “100 новых лиц Казахстана” в 2018 году на улицах Усть-Каменогорска появились баннеры с фотографиями всех победителей от Восточно-Казахстанской области. Один из них - Алексей Башкирцев. Ученый, изобретатель. Гордость региона и страны. Только мало кто знает, а может, и не хочет знать, чего стоило ученому продвижение науки.
65-летний Башкирцев - уникальный человек. Ему в одиночку удалось сделать то, что не всегда под силу научно-исследовательским институтам с большим штатом сотрудников.
- Я впервые в мире придумал инновационный способ сверхизмельчения материалов до наноразмерных частиц, который сопоставим с обработкой в лазерных и плазменных реакторах, - без ложной скромности говорит Алексей Башкирцев. - Весь процесс происходит на оборудовании собственного изобретения - мельницах-механоактиваторах. Не раз мои разработки демонстрировались на международных выставках, в научно-исследовательских институтах, а в 2008 году мне дали премию “Изобретение года”.
Поначалу Башкирцев создавал нанопорошки железа, кремния, нанокристаллический порошок тантала для Ульбинского металлургического завода. Был спецзаказ и для МАГАТЭ. Впервые в СНГ по нанотехнологии освоен выпуск сухих строительных смесей - цемянки. Во время испытания в Усть-Каменогорске цемянкой покрыли несколько многоэтажек на проспекте Независимости.
Уже в 2000-х появились наноструктурные пищевые продукты - фитомиллы, которые, по заверению разработчика, хорошо поднимают иммунитет, являются антиоксидантами и сорбентами в одном флаконе.
- Так сложилось, что на предприятиях по переработке сельхозкультур оболочки семян удаляются, поскольку ускоряют износ оборудования, усложняют производственный процесс и так далее. Но! Именно эти оболочки содержат 90 процентов полезных веществ, и я решил их использовать в дело, - говорит Башкирцев. - Зерна измельчаются до наноструктурной фракции, вскрываются ранее недоступные микроэлементы, антиоксиданты в природной, полностью доступной для усвоения организмом форме. Совместно с Таразским государственным университетом имени Дулати мы вели исследования по использованию фитомиллов как добавки в продукты хлебной и кисломолочной продукции. Это была моя последняя масштабная научно-исследовательская работа...
Затеяв массовый выпуск нанопродукции, Алексей Алексеевич в 2004 году взял кредит в банке.
- Лаборатория ведь действовала исключительно на собственные средства, поэтому у меня не было выбора: пришлось взять кредит под бешеные проценты. Возможно, где-то сыграла роль моя финансовая неграмотность, но так я стал обладателем огромного долларового займа, - поясняет собеседник. - Потом я пытался переоформить кредит на юридическое лицо, чтобы принять участие в какой-нибудь льготной госпрограмме для малого и среднего бизнеса, но безрезультатно.
В результате дело дошло до суда. В 2015 году суд вынес решение взыскать с Башкирцева долг в размере 23 933 544 тенге. С молотка ушли квартира ученого и производственное помещение, которые были залоговым имуществом и перешли на баланс банка.
- Мы рассчитывали, что вырученная сумма с лихвой перекроет долг, но получилось иначе. Дело в том, что на торгах базу и квартиру реализовали по цене ниже рыночной и оценочной. В результате я снова оказался должен банку больше 6 миллионов тенге! - рассказывает Алексей Башкирцев. - Но это еще не все...
В июле 2017 года Башкирцев получил уведомление от управления госдоходов, что у него имеется задолженность по налогам.
- Речь идет о налоге на доход от прироста стоимости при реализации имущества. Но я ведь не получил прибыль, когда производственное помещение было реализовано с торгов! - недоумевает изобретатель.
Должник пытался это доказать, писал официальные письма - все бесполезно. В итоге с середины 2017 года Алексей Башкирцев остался без единственного источника дохода - пенсии! 50 процентов удерживают налоговики, другую половину - судисполнители в счет погашения кредита.
- Только мы оправились после потрясения - когда у нас забрали квартиру, в которой прошла большая часть жизни, тут новый удар. Я был обречен на нищету! Как жить без крыши над головой и денег? Естественно, у меня сильно пошатнулось здоровье, а я даже лекарства не могу себе купить, - сокрушается Алексей Алексеевич. - Если бы не мои родные, не знаю, что бы со мной было. Огромное им спасибо.
Из-за сложившейся ситуации Башкирцев не смог принять участие в выставке ЭКСПО-2017, хотя его приглашали. Зато ученый из Усть-Каменогорска неожиданно для себя стал участником, а потом и победителем проекта “100 новых лиц Казахстана”.
- Нам звонили из областной, городской администрации, просили предоставить материалы для досье. Но в свете последних событий было просто не до того, - говорит Алексей Алексеевич. - В итоге чиновники решили отделаться малой кровью: взяли выдержки из статей девятилетней давности. И никто нигде не отразил, в каком бедственном положении я нахожусь! Моя дочь обращалась в АО “Казконтент” с просьбой рассказать мою историю без прикрас, но письмо осталось без ответа.
Впрочем, без ответа остались и другие вопросы. К примеру, что дает участие и победа в проекте “100 новых лиц”? Будет ли оказана какая-то помощь в реализации их проектов?
- У меня складывается ощущение, что я как красивая игрушка - вот, дескать, посмотрите, кто у нас есть в Усть-Каменогорске, Казахстане. И на этом все. Никакой поддержки со стороны государства я не ощущаю, - с горечью говорит Алексей Башкирцев. - После суда, когда я остался без квартиры и производственного помещения, дочь мне сказала: “Главное, что есть ты и твои разработки. Прорвемся!” Этим я, собственно, и занимаюсь всю свою жизнь...
Елена СУПРУНОВА, фото из архива Алексея Башкирцева, Усть-Каменогорск
http://www.time.kz/articles/nu/2018/10/03/uchenij-dolzhen-bit-golodnim
Комментарии, по рейтингу, по дате
Самое главное чтобы мужчина не падал духом и близкие были рядом.