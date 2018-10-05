Бывший президент Южной Кореи Ли Мён Бак осужден на 15 лет за коррупцию

Цитата: vvka от

Интересно, посметрно можно осудить, вынести приговор, и конфисковать все, нажитое непосильным президентсвом, имущество? Интересно, посметрно можно осудить, вынести приговор, и конфисковать все, нажитое непосильным президентсвом, имущество?

Нетзаранее об этом позаботился. Неприкосновенность и неподсудность его и всех членов семьи прописана в конституции.