Бывший президент Южной Кореи Ли Мён Бак осужден на 15 лет за коррупцию

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danilov 05 Октября 2018 в 16:43:40
Ранее прокуратура требовала для экс-президента 20 лет тюрьмы.
Кроме этого, экс-президенту назначен штраф в размере $11,5 млн.
Суд постановил, что Ли Мён Бак является реальным владельцем компании по производству автомобильных запчастей DAS, которая по документам принадлежит его брату. По данным следствия, Ли Мён Бак использовал эту компанию для формирования тайных финансовых счетов.
Также суд пришел к выводу, что Ли Мён Бак принимал плату от компании Samsung Electronics, которая пыталась избежать расследования по делу об уклонении от уплаты налогов.
В общей сложности, ранее Ли Мён Баку были предъявлены обвинения по 16 пунктам, в том числе в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении своими служебными полномочиями и доверием.
Ли Мён Бак находился на посту президента Южной Кореи с 2008 по начало 2013 года. Ранее он также занимал пост мэра Сеула и являлся генеральным директором строительной компании Hyundai Engineering and Construction.
YTN отмечает, что Ли Мён Бак стал четвертым экс-лидером Южной Кореи, осужденным в соответствии с уголовным правом.
https://www.interfax.ru/world/631990
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: vvka от 05.10.2018 17:36:49Нет он заранее об этом позаботился. Неприкосновенность и неподсудность его и всех членов семьи прописана в конституции.
Интересно, посметрно можно осудить, вынести приговор, и конфисковать все, нажитое непосильным президентсвом, имущество?
Интересно, посметрно можно осудить, вынести приговор, и конфисковать все, нажитое непосильным президентсвом, имущество?
Цитата: Manitu от 05.10.2018 17:46:53
Цитата: vvka от 05.10.2018 17:36:49Нет он заранее об этом позаботился. Неприкосновенность и неподсудность его и всех членов семьи прописана в конституции.
Интересно, посметрно можно осудить, вынести приговор, и конфисковать все, нажитое непосильным президентсвом, имущество?
Интересно, посметрно можно осудить, вынести приговор, и конфисковать все, нажитое непосильным президентсвом, имущество?
Но как показывает история - конституцию можно и переписать ))
Цитата: vvka от 05.10.2018 18:07:27
Но как показывает история - конституцию можно и переписать ))
Цитата: Manitu от 05.10.2018 17:46:53
Цитата: vvka от 05.10.2018 17:36:49Нет он заранее об этом позаботился. Неприкосновенность и неподсудность его и всех членов семьи прописана в конституции.
Интересно, посметрно можно осудить, вынести приговор, и конфисковать все, нажитое непосильным президентсвом, имущество?
Интересно, посметрно можно осудить, вынести приговор, и конфисковать все, нажитое непосильным президентсвом, имущество?
Но как показывает история - конституцию можно и переписать ))
Господа, вы б на кухню переместились, палитесь))
Цитата: Свомпи от 05.10.2018 18:31:15
Господа, вы б на кухню переместились, палитесь))
Господа, вы б на кухню переместились, палитесь))
Чем больше нагибаешься - тем дальше засовывают.
Цитата: Денис222 от 05.10.2018 20:39:07
Интересно сколько лет дали б тому о ком пишут комментаторы ☝
Интересно сколько лет дали б тому о ком пишут комментаторы ☝
Нет такой цифры в математике