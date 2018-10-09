В продолжении поддельного диплома "судьи" Хахалевой

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danilov 09 Октября 2018 в 12:11:21
Бандосы-покровители отмазали ее от вопросов про свадьбу, про безумные траты, отмазали даже от задокументированных целований в десны с самыми беспредельными бандюками Юга России. Оставался нюанс. Маленький. Во-о-от такусенький.
Судьей в России может стать только человек с юридическим образованием (ага, тоже никогда б не заподозрила, ознакомляясь с некоторыми судебными решениями). Бандосам, на чьих коленках проерзала всю молодость Хахалева, на это было плевать. Метнулись, порешали. И вуаля — судьей в Краснодарском крае стала смазливая швабра, которая до того еле-еле тянула обучение в паршивой местной шараге на ветеринара.
И правда, кому какое дело до законов? Бандосы обкашляли этот вопросик — и вот, на основании диплома РВ № 523 043 от 91 года, выданного Тбилисским госуниверситетом им. Джавахишвили по специальности «Юриспруденция», Елена Хахалева указом Президента РФ была назначена судьей Динского районного суда Краснодарского края, а позже – судьей Краснодарского краевого суда.
Хахалева судила-судила, а потом решила женить дочурку, с присутствием всех мафиозных кошельков российской эстрады. И народишко наш неблагодарный начал судьей интересоваться. А диплом-то — ну дела, липовый!
Уже есть ответ из Тбилиси, что Хахалева Е.В. никогда там не училась. Уже есть запрос в Гознак, заведующий выдачей бланков дипломов. Уже и Гознак ответил — диплом серии РВ N523043 был направлен вовсе не в Тбилиси, а в Чечено-Ингушский педагогический институт в июне 1988 года. Юридической специальности там отродясь не было. И получить за этим номер диплом в Тбилиси Хахалева НИКАК не могла.
Но вы же не думаете, что все остальные судьи — честные парни? Вот и глава Краснодарского совета судей Владимир Кисляк ТРИЖДЫ заявлял, что диплом проверил, диплом подлинный, щемитесь, биомусор, вы здесь никто со своими пруфами.
В квалификационной коллегии и совете судей нам всем твердили, что в 1985 году Хахалева поступила в Абхазский госуниверситет и затем после перевода окончила Сухумский филиал Тбилисского госуниверситета в 1991 году. — Ша, сволочь либеральная. Здесь бандитская шкура судить изволит.
Но людишки, чтоб их черт побрал, все никак не унимаются. И их труды увенчались очередным успехом. Адвокат Андрей Салмин сегодня обнародовал сегодня ВСЕ документы абхазского университета, в который якобы поступала Хахалева. В них не оказалось не только фамилии Хахалевой, но и ее девичей фамилии Требушная.
Более того, Салмин лично встретился с обучавшимся на этом факультете в 1985–1992 годах Кахабером Кахетелидзе. Тот не сумел опознать Хахалеву в числе своих однокурсников.
«Было установлено, что с 1985 по 1991 год Хахалева обучалась в Кубанском университете (Краснодар) на факультете биологии. Есть номер/серия диплома, приказ о зачислении, с 1985 по 1986 год она работала в Краснодарской краевой ветеринарной лаборатории», — рассказал об итогах своего расследования Салмин.
По его словам, есть также приказ о ее приеме на работу в июле 1985 года на должность ветсанитара.
Знаете, у меня, совсем как у Мартина Лютера Кинга, есть мечта. Я мечтаю вовсе не о том, чтобы российское государство давало своим гражданам больше вэлфера. Я мечтаю о том, чтобы оно наконец начало на всех уровнях соблюдать собственные правила.
Судья Хахалева за свою карьеру вынесла больше 6 000 приговоров. Официальная статистика Верховного Суда говорит нам о 99% обвинительных решений. Так что еще раз.
МИНИМУМ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.
НАЗВАНЫ ПРЕСТУПНИКАМИ СУДЬЕЙ, КОТОРАЯ НЕ ИМЕЛА ПРАВА СУДИТЬ.
Знаете что? Несмотря на всю нашу огласку, несмотря на СМИ, несмотря на доказательства — Хахалева все еще судья.
А 6 000 человек — преступники.
Я требую, чтобы мое государство вернуло этим людям справедливость.
https://www.mk.ru/social/2018/10/08/u-sudi-khakhalevoy-ne-okazalos-yuridicheskogo-obrazovaniya.html
https://echo.msk.ru/blog/potupchik/2292748-echo/
http://www.rosbalt.ru/moscow/2018/10/08/1737505.html