Кокорина и Мамаева заподозрили в еще одном избиении

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GoodZone 09 Октября 2018 в 17:38:22
Инцидент с водителем Ушаковой произошел утром в понедельник возле гостиницы «Пекин» в Москве, сообщает «Московский комсомолец».
Водитель ожидал телеведущую в припаркованном автомобиле Mercedes GLS. Он заметил, как компания из пяти человек хулиганит на проезжей части, и сделал молодым людям замечание.
Тогда дебоширы вытащили мужчину из автомобиля и начали бить. В результате у пострадавшего сломан нос, причинена черепно-мозговая травма. Хулиганы скрылись с места происшествия.
Водителя Ушаковой госпитализировали в больницу им. Боткина. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Побои».
По предварительным данным, в избиении участвовала та же компания, что и в драке с Паком – якобы после инцидента у гостиницы спортсмены отправились в кафе, где и случился конфликт с директором департамента Минпромторга.
В ближайшее время водителю будут предъявлены для опознания фотографии футболистов.
Напомним, Мамаев и Кокорин избили федерального чиновника Дениса Пака в кафе после того, как он сделал замечание их слишком шумной компании.
Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» осудили поступок спортсменов.
https://vz.ru/news/2018/10/9/945202.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пора лечить придурков , где нибудь на зоне , аналотерапией .
MишаМашкевич 09.10.2018 в 21:41:20 # 697200