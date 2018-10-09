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Кокорина и Мамаева заподозрили в еще одном избиении
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GoodZone 09 Октября 2018 в 17:38:22
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заподозрили в нападении на водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой; якобы через час после этого спортсмены избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака.



Инцидент с водителем Ушаковой произошел утром в понедельник возле гостиницы «Пекин» в Москве, сообщает «Московский комсомолец».

Водитель ожидал телеведущую в припаркованном автомобиле Mercedes GLS. Он заметил, как компания из пяти человек хулиганит на проезжей части, и сделал молодым людям замечание.

Тогда дебоширы вытащили мужчину из автомобиля и начали бить. В результате у пострадавшего сломан нос, причинена черепно-мозговая травма. Хулиганы скрылись с места происшествия.

Водителя Ушаковой госпитализировали в больницу им. Боткина. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Побои».

По предварительным данным, в избиении участвовала та же компания, что и в драке с Паком – якобы после инцидента у гостиницы спортсмены отправились в кафе, где и случился конфликт с директором департамента Минпромторга.

В ближайшее время водителю будут предъявлены для опознания фотографии футболистов.

Напомним, Мамаев и Кокорин избили федерального чиновника Дениса Пака в кафе после того, как он сделал замечание их слишком шумной компании.

Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» осудили поступок спортсменов.

https://vz.ru/news/2018/10/9/945202.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 09.10.2018 в 19:39:33   # 697188
А до этого они дебоширили в поезде "Сапсан"."Повезло" что они избили госчиновника, а так бы опять все спустили на тормозах. "Грозное" заявление чиновника от спорта уже последовало " Эти футболисты никогда не будут играть за сборную России!" Имея контракт на четыре лимона зеленых с клубом, можно смело начхать на сборную.
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  KAN13 09.10.2018 в 19:40:22   # 697189

Пора лечить придурков , где нибудь на зоне , аналотерапией .
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  MишаМашкевич 09.10.2018 в 21:41:20   # 697200


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  dane 09.10.2018 в 22:35:25   # 697205
Скоро в кайрате наверное будут)))
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  Wolfkz 10.10.2018 в 00:41:50   # 697208
Два дебила - это сила
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