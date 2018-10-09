Гражданина Узбекистана, воевавшего за ДНР, могут выслать на Родину: здесь ему грозит тюремный срок

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едридмадрид 09 Октября 2018 в 16:33:38
"У Руслана паспорт ДНР, кроме того он – гражданин Узбекистана. В 2014 году он по зову сердца приехал защищать мирных жителей Донбасса. Он воевал в батальоне "Восток", в группе, которая сражалась в самых горячих точках в 2014 году – это и Саур-Могила, и Донецкий аэропорт. Мои соратники в Нижнем предупреждены. Они сейчас едут к нему с адвокатом. Мы сразу же поставили это дело на жесткий контроль", – рассказал собеседник ФАН.
По словам Владимирова, Бабажанову "...нужно было пересечь, в соответствии с российским законом, границу, поставить отметку о пересечении для дальнейшего пребывания в России. Он должен был улететь из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, но его по запросу Интерпола задержала транспортная полиция".
Руководитель Музея воинской доблести Донбасса уточнил, что речь идет о выдаче ополченца в Узбекистан. Активисты, занимающиеся на месте судьбой задержанного, не исключают, что запрос на экстрадицию мог быть инициирован Киевом.
Напомним, что согласно статье 154 (Наемничество) Уголовного кодекса Узбекистана преступлением является неправомерное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства даже при отсутствии признаков наемничества. За совершение данного деяния предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/grazhdanina-uzbekistana-v/?sphrase_id=149318
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