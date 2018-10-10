Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено второе уголовное дело
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Октября 2018 в 12:42:04
Комментарии, по рейтингу, по дате
  stasik02 10.10.2018 в 13:02:17   # 697244
Зажравшиеся твари
поощрить (7) | покарать
  Кино 10.10.2018 в 13:12:20   # 697246
Было бы хорошо если посадили на год в тюрьму. Но в реале дело прекратят за примирением сторон, либо если потерпевшие откажутся от примирения то дадут условный срок.
поощрить (4) | покарать
  alpha_portal 10.10.2018 в 13:51:29   # 697251
выгнать с футбола зажравшегося выпендрежника
поощрить (1) | покарать
  KAN13 10.10.2018 в 14:02:31   # 697252

"alpha_portal" , их там две штуки , в смысле два придурка .
поощрить | покарать
  alpha_portal 10.10.2018 в 14:11:45   # 697254
Цитата: KAN13 от 10.10.2018 14:02:31

"alpha_portal" , их там две штуки , в смысле два придурка .

да хоть 11))) выгнать, если такой беспредел устраивают.
поощрить (1) | покарать
  GoodZone 10.10.2018 в 14:21:26   # 697255
Говнюки чмошные и беспредельные... Жду, когда на всю страну плакаться начнут, мол простите, тяжелый период в жизни - в общем давить на "понять и простить". Нехрен, пусть получат ровно столько на сколько "заслужили", а то совсем нюх потеряли, ЗВезды...
поощрить (6) | покарать
  КЕДЫ 10.10.2018 в 14:39:36   # 697256
Ублюдки. Жаль не нарвались на каких нибудь борцов или боксеров. Хотя такие пидары даже по синьке понимают с кем можно а с кем не надо цепляться. Черти сука.
поощрить (4) | покарать
  SVOY 10.10.2018 в 15:25:33   # 697264
Никто не подскажет почему они так делают или зачем? Они хуярят людей просто попавшихся им под руку?
поощрить | покарать
  X-Daemon 10.10.2018 в 16:06:50   # 697266
поощрить | покарать
  stasik02 10.10.2018 в 17:23:37   # 697275
Кокорин и Мамаев - типичный российский беспредел

поощрить | покарать
  Маке0912 10.10.2018 в 17:24:28   # 697276
Цитата: SVOY от 10.10.2018 15:25:33
Никто не подскажет почему они так делают или зачем? Они хуярят людей просто попавшихся им под руку?


Ну толпой на одного, вот такие герои.
Адреналина не хватает. Денег не мерено.
Зажравшиеся, пьяное быдло. Мяч пинали, теперь людей толпой попинать захотелось.
Черти короче.

поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь