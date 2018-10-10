В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено второе уголовное дело

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danilov 10 Октября 2018 в 12:42:04
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 10.10.2018 в 13:51:29 # 697251
"alpha_portal" , их там две штуки , в смысле два придурка .
alpha_portal 10.10.2018 в 14:11:45 # 697254
Цитата: KAN13 от 10.10.2018 14:02:31
"alpha_portal" , их там две штуки , в смысле два придурка .
"alpha_portal" , их там две штуки , в смысле два придурка .
да хоть 11))) выгнать, если такой беспредел устраивают.
Цитата: SVOY от 10.10.2018 15:25:33
Никто не подскажет почему они так делают или зачем? Они хуярят людей просто попавшихся им под руку?
Никто не подскажет почему они так делают или зачем? Они хуярят людей просто попавшихся им под руку?
Ну толпой на одного, вот такие герои.
Адреналина не хватает. Денег не мерено.
Зажравшиеся, пьяное быдло. Мяч пинали, теперь людей толпой попинать захотелось.
Черти короче.