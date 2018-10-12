Избитый водитель скорой помощи неожиданно простил нападавшего

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danilov 12 Октября 2018 в 09:32:57
После того как стороны договорились, Николай Кучма написал заявление в прокуратуру c просьбой прекратить уголовное преследование в отношении нападавшего Али Демира. Что ждет гражданина Турции, станет ясно сразу после суда. Он состоится 16 октября. Инцидент произошел меньше месяца назад. Водитель легковушки не хотел уступать дорогу спецтранспорту, а затем остановился и набросился на шофера скорой с кулаками. 61-летнему пострадавшему потребовалась госпитализация. Позже хулигана задержали. Им оказался 28-летний гражданин Турции. Свои действия он объяснил тем, что был в плохом расположении духа.
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