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Избитый водитель скорой помощи неожиданно простил нападавшего
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danilov 12 Октября 2018 в 09:32:57
В Алматы избитый водитель скорой помощи простил нападавшего. Стороны примирились. Об этом рассказал адвокат Николая Кучмы. За причиненный моральный и материальный вред гражданин Турции выплатил пострадавшему компенсацию.



После того как стороны договорились, Николай Кучма написал заявление в прокуратуру c просьбой прекратить уголовное преследование в отношении нападавшего Али Демира. Что ждет гражданина Турции, станет ясно сразу после суда. Он состоится 16 октября. Инцидент произошел меньше месяца назад. Водитель легковушки не хотел уступать дорогу спецтранспорту, а затем остановился и набросился на шофера скорой с кулаками. 61-летнему пострадавшему потребовалась госпитализация. Позже хулигана задержали. Им оказался 28-летний гражданин Турции. Свои действия он объяснил тем, что был в плохом расположении духа.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 12.10.2018 в 09:58:07   # 697472
дело было в компенсации?
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  shy_ric 12.10.2018 в 10:07:39   # 697473
интересно сколько в итоге вышла сумма
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  Zoggyla 12.10.2018 в 10:13:35   # 697474
Сердобольность очень свойственна самаритянам, главное определиться с ее ценой.
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  Deamos89 12.10.2018 в 10:15:06   # 697475
останусь при своем мнении, надо дать пиздюлей
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  Yerla 12.10.2018 в 10:18:36   # 697477
а старикан мялядес чо .. расчехлил хорошенько турка .. уххх, пади вискариком да бабой молодой здоровье поправил
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  Денис222 12.10.2018 в 11:00:56   # 697486
Может это любовь?
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