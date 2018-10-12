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9 человек оштрафовали на 2,9 млн тенге за конфеты и «рахметы» налоговикам
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danilov 12 Октября 2018 в 10:36:20
За коробки со сладостями и денежные «рахметы» в благодарность сотрудникам органов госдоходов с начала года привлекли к штрафам 9 человек. Общая сумма на всех налогоплательщиков составила 2,9 млн тенге, передает BNews.kz со ссылкой на КГД МФ РК.

Как отметили в ведомстве, несмотря на проводимые меры по устранению так называемой бытовой коррупции, когда сумма "подарка" не превышает 4 810 тенге, все же такие факты периодически выявляются.

Только в текущем году не допущено 12 случаев подобных появлений, из них 3 человека хотели преподнести коробку конфет, а остальные 9 – дать сотруднику госдоходов 500-3000 тенге.

9 дарителей оштрафованы на 2,9 млн тенге. 3 материала направлено в суд.

В комитете привели примеры коррупционных поступков со стороны казахстанцев.

Один из фактов произошел в алматинском управлении госдоходов по Алатаускому району.

"Клиент" за полученную справку о наличии/отсутствии задолженности по налогу на ТС хотел вручить специалисту украинские конфеты «Roshen», которые стоят примерно 1300 тенге.

Материал по этому делу направлен в административный суд.

Другой случай имел место в Темиртау. Там индивидуальный предприниматель за 1000 тенге, которыми он пожелал отблагодарить сотрудника управления, был оштрафован на 240 500 тенге.

В КГД напомнили об ответственности за «подарки» госслужащим.
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  Yerla 12.10.2018 в 11:22:53   # 697490
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