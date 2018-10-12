9 человек оштрафовали на 2,9 млн тенге за конфеты и «рахметы» налоговикам

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danilov 12 Октября 2018 в 10:36:20
Как отметили в ведомстве, несмотря на проводимые меры по устранению так называемой бытовой коррупции, когда сумма "подарка" не превышает 4 810 тенге, все же такие факты периодически выявляются.
Только в текущем году не допущено 12 случаев подобных появлений, из них 3 человека хотели преподнести коробку конфет, а остальные 9 – дать сотруднику госдоходов 500-3000 тенге.
9 дарителей оштрафованы на 2,9 млн тенге. 3 материала направлено в суд.
В комитете привели примеры коррупционных поступков со стороны казахстанцев.
Один из фактов произошел в алматинском управлении госдоходов по Алатаускому району.
"Клиент" за полученную справку о наличии/отсутствии задолженности по налогу на ТС хотел вручить специалисту украинские конфеты «Roshen», которые стоят примерно 1300 тенге.
Материал по этому делу направлен в административный суд.
Другой случай имел место в Темиртау. Там индивидуальный предприниматель за 1000 тенге, которыми он пожелал отблагодарить сотрудника управления, был оштрафован на 240 500 тенге.
В КГД напомнили об ответственности за «подарки» госслужащим.