ОПГ из бывших чиновников осудили в СКО

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KAN13 13 Октября 2018 в 20:13:13
По информации пресс-службы Северо-Казахстанского областного суда, преступную схему придумала экс-руководитель городского отдела ЖКХ Омирсеитова.
В силу своих должностных полномочий, она знала об изъятии земельных участков и иного недвижимого имущества для государственных нужд. Бывшая чиновница разработала план. Злоумышленники приобретали права на земельные участки и домовладения, подлежащие изъятию в связи с застройкой нового микрорайона «Жас Оркен».
«В период с 2015 по 2017 годы Омирсеитова вместе со своей подчинённой — инспектором сектора правовой работы и государственных закупок Есетовой, с которой находилась в дружеских отношениях, со своим супругом Омирсеитовым, а также Сагди, приходящимся сожителем Есетовой, путем обмана совершили хищение чужого имущества в крупном размере. Указанные лица неоднократно приобретали право на чужую собственность, путём обмана входили в доверие граждан и незаконно оформляли на своих доверенных лиц частные дома и земельные участки, подлежащие принудительному изъятию для государственных нужд. После чего взамен сносимых строений получали благоустроенные квартиры либо денежную компенсацию», — говорится в решении суда.
В качестве формальных покупателей подсудимые привлекали своих знакомых и родственников, не посвящая их в свои преступные замыслы. Убеждали их приобрести доли в сносимых домах для получения квартир в обмен на изымаемое недвижимое имущество. Полученные квартиры в последующем продавали.
Действия четверки нанесли ущерб государству в размере 213 миллионов тенге. Суд всех их признал виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет — Омирсеитовой, 6 лет и 6 месяцев — ее мужу Омирсеитову, Есетовой и Сагди — 6 лет и 8 месяцев — с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности сроком на 10 лет. Отбывать наказание они будут в учреждении средней безопасности.
Исковые требования акимата Петропавловска в сумме 213 774 146 подлежат удовлетворению и взысканию в доход государства в солидарном порядке.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Источник: Kazinform
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