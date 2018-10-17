Посла Казахстана в Узбекистане заподозрили в хищении около 400 тысяч долларов

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danilov 17 Октября 2018 в 12:38:41
"Дипломат подозревается в том, что, занимая ответственную государственную должность, подписал заведомо фиктивные акты выполненных работ по строительству административного здания посольства Республики Казахстан в Узбекистане. Ущерб от его незаконных действий превысил 140 миллионов тенге (379 733 долларов — Sputnik)", — сообщила официальный представитель Агентства по делам госслужбы Жанна Бастарова.
Между тем министерство иностранных дел подтвердило информацию: сообщается, что ведомство со своей стороны готовит официальный комментарий по этому делу.
В министерстве подчеркнули, что их принципиальная позиция заключается в установлении и пресечении любых финансовых нарушений. МИД оказывает всемерное содействие следственным органам, заявили в ведомстве.
Отметим, Ерик Утембаев был назначен Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Узбекистане в апреле 2016 года.
https://ru.sputniknews.kz/society/20181016/7633428/posol-kazahstan-uzbekistan-hishcheniya.html