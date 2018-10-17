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Посла Казахстана в Узбекистане заподозрили в хищении около 400 тысяч долларов
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danilov 17 Октября 2018 в 12:38:41
АСТАНА, 16 окт — Sputnik. Национальным бюро по противодействию коррупции в хищении бюджетных средств в особо крупном размере изобличен посол Республики Казахстан в Узбекистане Ерик Утембаев.

"Дипломат подозревается в том, что, занимая ответственную государственную должность, подписал заведомо фиктивные акты выполненных работ по строительству административного здания посольства Республики Казахстан в Узбекистане. Ущерб от его незаконных действий превысил 140 миллионов тенге (379 733 долларов — Sputnik)", — сообщила официальный представитель Агентства по делам госслужбы Жанна Бастарова.

Между тем министерство иностранных дел подтвердило информацию: сообщается, что ведомство со своей стороны готовит официальный комментарий по этому делу.

В министерстве подчеркнули, что их принципиальная позиция заключается в установлении и пресечении любых финансовых нарушений. МИД оказывает всемерное содействие следственным органам, заявили в ведомстве.

Отметим, Ерик Утембаев был назначен Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Узбекистане в апреле 2016 года.

https://ru.sputniknews.kz/society/20181016/7633428/posol-kazahstan-uzbekistan-hishcheniya.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 17.10.2018 в 12:46:44   # 698090
он что тупо получил бабки и не построил здание ? или нанял местных джамшутов при строительстве .. ну и какбэ сэкономил ..
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