Театральная постанова

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GoodZone 18 Октября 2018 в 11:21:46
Удивительную изобретательность проявили семеро членов банды, на протяжении длительного времени вымогавших деньги у жителей Астаны. Преступники действовали согласно четко распределенным ролям: руководитель банды искал жертв среди своих знакомых, а его подручные устраивали настоящие спектакли - специально приглашенные девушки прикидывались то изнасилованными, то жертвами избиений, парни изображали полицейских и родственников обиженных дам, а настоящий полицейский в звании майора предоставлял информацию об имуществе тех, у кого вымогали деньги. “Режиссером” этих спектаклей выступал 34-летний астанчанин Роман РЕМЕЗОВ.
Свой “бизнес” Роман Ремезов начал ровно два года назад, в октябре 2016-го. К тому моменту он уже попробовал работать в разных сферах: чинил машины, занимался собственным бизнесом, однако заработать на этом хоть какой-то капитал ему не удалось. Вот тогда в голову и пришла идея получать прибыль, используя слабости своих знакомых.
Первой жертвой банды Ремезова стал обычный автоэлектрик, с которым Роман когда-то трудился в автосервисе. Мужчина крутился как мог - помимо официальной работы он еще брал заказы как частник. В один из дней ему позвонил подручный Ремезова Амангельды КАПЕЗОВ, попросил установить сигнализацию на старую “ауди” и заодно починить какую-то неисправность. Ничего не подозревающий электрик договорился о встрече, осмотрел автомобиль, но за ремонт не взялся - дескать, лучше это делать на официальной СТО. А спустя несколько дней ему сообщили, что машина сгорела и виноват в этом мастер. Электрик, разумеется, платить за машину отказался, после чего Капезов приехал к нему на работу с двумя крепкими ребятами. Втроем они избили мужчину, и он согласился возместить ущерб в размере миллиона тенге.
Электрик отдал деньги, но даже не подозревал, что проблемы только начинаются. Спустя несколько дней Капезов встретил его во дворе дома и объяснил, что на покупку другой машины миллиона не хватило, поэтому придется добавить. Мастер по ремонту автомобилей испугался за свою семью и собрал еще 1,7 миллиона тенге. Но и это еще был не конец.
Спустя какое-то время Ремезов и Капезов вновь приехали в автосервис, откуда забрали своего старого знакомого. Втроем они выехали в лесополосу неподалеку от аэропорта Астаны, где жертву вымогательства снова избили, на этот раз за то, что он якобы собирал сведения о своих мучителях. За этот проступок у мужчины забрали его “хонду”.
Но Ремезов не успокоился. Он нашел девушку, которая согласилась сыграть роль жертвы насилия. Она должна была познакомиться с сотрудником автосервиса и вступить с ним в сексуальную связь, чтобы впоследствии шантажировать его этим фактом. Но дама в самый последний момент отказалась, поскольку поняла, что ни к чему хорошему это не приведет. Однако это не остановило вымогателей - от лица девушки электрику начал звонить ее парень, которому она пожаловалась на “насильника”. А затем в автосервис приехали Капезов и Ремезов, якобы нанятые для решения вопроса об изнасиловании. За примирение с “жертвой” они потребовали еще 7 тысяч евро. После этого мужчина решил сбежать к родственникам в Степногорск, но его нашли и там. Капезов и Ремезов приехали в маленький городок и поймали электрика во дворе у родственников. Кроме того, неизвестные начали названивать супруге автомастера, запугивая и ее. Только после этого мужчина наконец обратился с заявлением в полицию…
Но одной жертвы Ремезову было мало, и он решил подставить другого знакомого, занимавшегося изготовлением мебели. Тому якобы по объявлению позвонила 20-летняя Нина ЗАВОЗИНА, которой нужно было заказать шкафы и кровати в арендованную специально для этого квартиру. Сборщик мебели приехал на замеры и был сражен наповал красотой юной девушки. Слово за слово, и пара занялась любовью. На следующий день Завозина снова пригласила мужчину к себе, а когда он приехал на ту же квартиру, сразу же был задержан сотрудниками полиции.
Роль сотрудников правоохранительных органов исполнили Сергей ПОПОВ и Марлен МУСИН, также выполнявшие распоряжения Ремезова. Один стал “следователем”, а второй - “опером”. Мебельщика приковали наручниками к батарее и допросили по факту изнасилования Завозиной: дескать, она уже обратилась в органы, зафиксировала побои и другие телесные повреждения, характерные для насильственных действий сексуального характера. Кроме того, “полицейские” сообщили, что насильника ищет и брат Завозиной, планирующий сам разобраться с обидчиком его сестры. Итогом допроса стала договоренность - мебельщик пообещал заплатить 25 тысяч евро, чтобы закрыть дело.
Сразу после того как его отпустили, он стал искать среди своих знакомых человека, способного решить проблемы с полицией. И нашел - помощником согласился выступить… Ремезов, спланировавший всю эту операцию. Он взял 25 тысяч евро и заверил клиента, что вопросов со стороны полиции к нему больше не будет. В качестве доказательства Роман прислал приятелю сообщение: “Женя, все нормально, передал. Вспышки никакой не будет. Если кто приедет или позвонит по данной ситуации, сразу выходи на меня, и все”.
Как нетрудно догадаться, на этом проблемы сборщика мебели не закончились. Спустя какое-то время ему позвонил “следователь” Попов и сообщил, что с ним хочет встретиться брат Завозиной. Вот так на сцене появился Иван ЧЕРНЫШОВ, весьма правдоподобно изображавший разъяренного родственника. Вместе с Поповым они вызвали “насильника” на стрелку и начали угрожать, но тут на помощь своему приятелю подоспел Ремезов. Он прибыл на встречу вместе с Капезовым и прямо на глазах у мебельщика… застрелил Попова и Чернышова, сидящих в машине! И это преступление тоже было инсценировано! Стрелял Ремезов из сигнального пистолета, очень похожего на пистолет Макарова. Но кто будет разбираться, из какого оружия вылетели пули? Столь кардинальное решение проблемы Ремезов оценил в 8 миллионов тенге. Правда, руководитель ОПГ не учел, что его приятель, чьи трудности он так лихо решил, перепугается настолько, что пойдет за помощью к полицейским…
И именно полицейские помешали банде Ремезова взять в оборот третью жертву. Ею оказался еще один знакомый лидера ОПГ, их жены были близкими подругами. Самый обычный житель Астаны после работы зашел в магазин, чтобы купить продукты. У входа в супермаркет стояла молодая девушка, которой явно было плохо - она держалась за живот. Мужчина поинтересовался ее самочувствием, а во время разговора к нему подошел уже знакомый нам Иван Чернышов, изображавший мужа девушки. Он спросил свою “супругу”, что происходит, и она ответила, что незнакомец толкнул ее и она упала, сильно ударившись. После этого Чернышов отвел мужчину в сторону и объяснил, что его жена ждет ребенка и если с малышом что-то случилось, он будет вынужден принять меры. Мужчина очень удивился, но заявил, что никого не толкал, и даже оставил на всякий случай свои координаты. Через некоторое время Чернышов встретился с ним и рассказал, что “жена” потеряла ребенка и теперь для поправки ее здоровья нужно 20 тысяч евро. Посетитель магазина продолжал настаивать, что пальцем никого не тронул. После этого к нему домой приехал Капезов. Он уверенно перечислил имена всех членов семьи мужчины и начал угрожать его детям…
И кто знает, чем бы все закончилось, если бы к тому времени сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью не собрали бы достаточно доказательств вины Ремезова и его бригады. Во-первых, они зафиксировали передачу денег, которые вымогали у мебельщика - его снабдили наличными и оборудованием. Во-вторых, в отношении Ремезова проводились негласные следственные действия - за ним наблюдали, его звонки прослушивали. И тут полицейских ждал невероятный сюрприз. Как оказалось, Роман регулярно созванивался с их коллегой - майором полиции начальником штаба специального батальона дорожно-патрульной полиции Саятом БОКИШЕВЫМ!
Как следует из записи разговоров, а также переписки в мессенджерах, Ремезов через своего приятеля из полиции пробивал информацию о своих жертвах. Он отправлял через WhatsApp имена и фамилии тех, кого разрабатывала банда, а майор вытаскивал сведения из своих баз: персональные данные, сведения о наличии имущества, адреса и другую информацию. Более того, когда УБОП сел на хвост организатору ОПГ, он попытался сбежать и позвонил своему другу Бокишеву. Разговор получился весьма любопытный.
- Алло, Саят, меня принял УБОП.
- Что случилось?
- Женя подставил. Мебель. Я сейчас сваливаю от них как могу.
- Ты на пост не лезь, вообще никуда не лезь.
- Куда, куда?
- В Учхоз, туда на край по снегу глубокому.
Именно в Учхозе (так в Астане называют поселок Интернациональный) Ремезова и взяли. А потом арестовали почти всех, кто участвовал в инсценировках и вымогательствах, хотя нескольким актерам удалось спрятаться. Даже находясь в СИЗО, они пытались устроить провокацию, общались с помощью записок, угрожали совершить самоубийства. Впрочем, это не помогло - расследование было завершено в срок, и материалы передали в специализированный межрайонный суд Астаны по уголовным делам.
Все семеро вины не признали и свои действия в отношении жертв назвали розыгрышем - дескать, их общий друг Роман попросил сыграть роль полицейского, брата, убитого, изнасилованной и так далее, чтобы посмеяться над приятелями, а деньги ни у кого не вымогали, просто хотели поднять себе настроение.
Эту версию суд воспринял скептически и приговорил всех семерых к длительным тюремным срокам. Майор Бокишев получил меньше всех - всего семь лет колонии, а Роман Ремезов - больше всех: 11 лет заключения. Теперь его таланты режиссера-постановщика пригодятся в самодеятельности колонии строгого режима.
Михаил КОЗАЧКОВ, коллаж Владимира КАДЫРБАЕВА, Алматы
http://www.time.kz/articles/risk/2018/10/17/teatralnaja-postanova
Комментарии, по рейтингу, по дате
Любитель ММА 18.10.2018 в 12:27:24 # 698248
Ара горный 18.10.2018 в 12:46:25 # 698254
Цитата: КЕДЫ от 18.10.2018 12:37:06
В Шыме такая банда была. Беспредельщики абсолютные.Я под замес попадал в 98 году. Правда отделался более менее легко. Вспомнил сейчас настроение даже упало .
В Шыме такая банда была. Беспредельщики абсолютные.Я под замес попадал в 98 году. Правда отделался более менее легко. Вспомнил сейчас настроение даже упало .
Лохматый сейф шили?
Цитата: Ара горный от 18.10.2018 12:46:25
Лохматый сейф шили?
Цитата: КЕДЫ от 18.10.2018 12:37:06
В Шыме такая банда была. Беспредельщики абсолютные.Я под замес попадал в 98 году. Правда отделался более менее легко. Вспомнил сейчас настроение даже упало .
В Шыме такая банда была. Беспредельщики абсолютные.Я под замес попадал в 98 году. Правда отделался более менее легко. Вспомнил сейчас настроение даже упало .
Лохматый сейф шили?
Нет. За свою алчность поплатился. На всю жизнь урок получил.
Цитата: КЕДЫ от 18.10.2018 12:50:20
Нет. За свою алчность поплатился. На всю жизнь урок получил.
Цитата: Ара горный от 18.10.2018 12:46:25
Лохматый сейф шили?
Цитата: КЕДЫ от 18.10.2018 12:37:06
В Шыме такая банда была. Беспредельщики абсолютные.Я под замес попадал в 98 году. Правда отделался более менее легко. Вспомнил сейчас настроение даже упало .
В Шыме такая банда была. Беспредельщики абсолютные.Я под замес попадал в 98 году. Правда отделался более менее легко. Вспомнил сейчас настроение даже упало .
Лохматый сейф шили?
Нет. За свою алчность поплатился. На всю жизнь урок получил.
Кедыч делись.