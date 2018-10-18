Доктор Смерть

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GoodZone 18 Октября 2018 в 11:23:33
В начале 2016 года страну потрясла новость о гибели гражданки Украины Даны АГАМЫРАДОВОЙ, приехавшей в Алматы специально для того, чтобы сделать пластическую операцию у хирурга Дмитрия Писарева. Девушка мечтала уменьшить свой вес, однако хирургическое вмешательство закончилось трагедией - пациентка умерла после операции из-за остановки сердца. Одна трагедия никак не сказалась на карьере врача - Дмитрий Писарев продолжал практику. А на днях после его операции умерла еще одна пациентка.
Лаура ИЗБАСАРОВА к своим 30 годам добилась многого - у красивой девушки была хорошая работа, любящая семья. Правда, были небольшие проблемы со здоровьем. Врачи порекомендовали ей сделать операцию, вот она и обратилась в центр пластической хирургии NOA.
Однако во время вмешательства что-то пошло не так: Лаура начала задыхаться и терять сознание прямо во время операции. Пластические хирурги, специализирующиеся на увеличении или уменьшении разных частей тела, принялись ее спасать.
Из выписки центра пластической хирургии NOA
“Сделано внутривенно преднизолон - 90 мг, димедрол - 1 мл, адреналин - 0,5 мл, с противосудорожной целью сделано медленно струйно внутривенно 25%-ного раствора магния сульфата - 10,0 на физрастворе. Проводилось искусственное дыхание мешком Амбу и “рот в рот”. В 13.15 дыхание восстановилось, но оставалось неадекватным с хрипами. В 13.30 пациентка была передана бригаде “скорой помощи” и транспортирована в ЦГКБ”.
И на этом “лечение” было окончено. В медицинских документах дальше указаны лишь рекомендации: носить специальное белье, втирать гель, обрабатывать раны спиртом, не употреблять алкоголь. Но все это Лауре Избасаровой оказалось не нужно. В минувшие выходные девушку похоронили.
Возникает вопрос: почему врач Писарев, буквально в начале 2016 года допустивший смертельный случай, продолжил хирургическую практику? Это вопрос, конечно, больше к руководству центра пластической хирургии NOA. По нашим данным, это подразделение относится к ТОО “Медицинский центр NOMAD”, которым владеет Гульмира КОБЛАНДИНА. Почему же ее не смутил тот факт, что у врача Писарева уже появилось свое маленькое кладбище, но она разрешила ему оперировать и дальше?
Есть вопрос и к правоохранительным органам. Дана Агамырадова умерла еще в начале 2016 года, и только сейчас уголовное дело в отношении доктора Писарева попало в Алмалинский райсуд по уголовным делам. Обвиняют врача по статье 317 часть 3 “ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть пациента”. То есть следствию понадобилось более двух с половиной лет, чтобы довести дело до суда. При этом ни полицейские, ни прокуратура, ни Министерство здравоохранения не запретили врачу оперировать хотя бы на тот период, пока идет расследование.
- Мы неоднократно обращались в разные подразделения Министерства здравоохранения с просьбой хотя бы на время следствия и суда запретить Писареву проводить хирургические операции, - рассказала в разговоре с корреспондентом “Времени” адвокат Акмарал БУРАЛХИЕВА, представляющая интересы семьи погибшей Даны Агамырадовой. - Однако на все наши просьбы в Минздраве ответили отказом. При этом практика такова, что если в совершении преступления подозревают представителя любой другой профессии, то такого человека обязательно отстранят от выполнения служебных обязанностей. Но почему-то врач, у которого умерла пациентка, продолжал оперировать. Я считаю, что теперь нужно проводить расследование и в отношении чиновников Минздрава, которые посчитали, что Писарев может оперировать и дальше.
Сам же Дмитрий Писарев, похоже, нисколько не переживает по поводу своих неудач на работе. Он активно ведет социальные сети, куда выкладывает свои фотографии и своих пациентов “до” и “после”: вот тут все было некрасиво, а здесь стало идеально. Правда, фотографий Даны Агамырадовой и Лауры Избасаровой на его странице в Фейсбуке нет.
Михаил КОЗАЧКОВ, Алматы
http://www.time.kz/articles/risk/2018/10/17/doktor-smert
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MишаМашкевич 18.10.2018 в 12:51:17 # 698257
Там на самом деле по разному может быть. Если вина врача(неважно хирург, анестезиолог) будет доказано, то клиника попала.
Поэтому липосакция самая опасная пластическая операция.
Я вообще в жизни только 2 раза видела удачный исход. Всё остальные ходят и закрывают или замазывают слоем краски погрешности работы (мелкие сосуды, искривление, не правильные пропорции, следы(шрамы).
Я ваще не понимаю зачем чета увеличивать попу или титьки. Попу качай, титьки смирись. Зачем этот бампер сзади или вздорно смотрящие вверх титьки? С годами якелы тоже вниз стремятся. Но как то мужики не комплексуют по этому поводу.
Хотя сама тоже через лет 10-15 наверное схожу к ним. Но прям шоб молодится на 20 лет... однозначно нет. Взрослеть надо с достоинством
Ара горный 18.10.2018 в 12:57:45 # 698259
MишаМашкевич 18.10.2018 в 13:40:07 # 698268
Цитата: Ара горный от 18.10.2018 12:57:45М-да, у голодный куме один бампер на уме. Слушай давай я те мрт свое скину. Там как раз для фантазии есть где разгуляться.
Маша бампера в личку засвети? Я оценю их, и вердикт вынесу, стоит ли им фэйслифт мутить. Ну и фото кормы закинь тоже. Есть ли там что пощупать, или унылое плоскогорье?
Маша бампера в личку засвети? Я оценю их, и вердикт вынесу, стоит ли им фэйслифт мутить. Ну и фото кормы закинь тоже. Есть ли там что пощупать, или унылое плоскогорье?
Софру, есть дружка носик хорошо сделали, другой комки биша на лице удалили и блефора сделала, шва не видно, руками все трогала. Обеем очень идёт. Такая работа шикарная.