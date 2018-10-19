Полиция Канады выписала первый штраф за незаконное употребление марихуаны

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danilov 19 Октября 2018 в 12:48:42
Так, первый крупный штраф в размере 672 канадских долларов ($517) за курение этого наркотика в неположенном месте выписали стражи порядка Виннипега (провинция Манитоба). "Был выписан штраф за употребление каннабиса в автомобиле. Употребление каннабиса, как и алкоголя, законно, но также, как и в случае с алкоголем, его употребление в вашей машине незаконно", - говорится в Twitter полиции Виннипега.
Правоохранительные органы провинции Онтарио также довели до общественности, что первые подобные штрафы начали налагаться на нарушителей закона и в этом самом густонаселенном регионе Канады. Так, патрульные остановили автомобиль, у водителя которого в салоне был обнаружен пакетик с марихуаной, в результате чего он был оштрафован на 215 канадских долларов ($165). "Это непорядок, когда марихуана находится рядом с водителем во время управления транспортным средством. Приезжайте [в пункт назначения] живыми и водите автомобиль в трезвом состоянии", - написано в Twitter местной полиции.
Согласно федеральному закону, незаконное употребление марихуаны будет караться штрафами в ряде случаев превышающими 1 тыс. канадских долларов (около $770). Некоторые регионы, например Новая Шотландия, повысили эту цифру до 2 тыс. канадских долларов (более $1,5 тыс.). Полиция Канады уже пообещала, что повышенное внимание будет уделять именно выявлению случаев езды за рулем под действием наркотика или же его перевозку в салоне автомашины.
В конце июня Сенат (верхняя палата парламента) Канады окончательно одобрил законопроект о легализации марихуаны в рекреационных целях. Как анонсировал тогда канадский премьер-министр Джастин Трюдо, употребление этого наркотика стало законным с 17 октября. В итоге в среду страна стала первой среди государств Группы семи (G7) и второй в мире после Уругвая (легализовал в 2013 году), которая перевела этот легкий наркотик в легальное поле, разрешив его продажу, хранение и выращивание.