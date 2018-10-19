"Готовы на секс ради дозы": как "скорость" убивает казахстанскую молодежь

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 19 Октября 2018 в 14:32:26
Блогер Дауржан Асембаев. Фото NUR.KZ
Наркотик “Скорость” (от английского – Speed) представляет собой амфетамины. По словам Анны, бывшей наркозависимой, “спиды” буквально уничтожают человека в считанные месяцы.
“Так получилось, что я сидела на героине. А потом перешла на “скорость”. Чудом мне удалось бросить его. Я в жизни не видела более чудовищного наркотика, чем амфетамин. Я знаю многих людей, которые умерли страшной смертью от этого наркотика. Некоторые заканчивают жизнь в психушке.
Потому что “скорость” разрушает головной мозг. Даже если человек один раз употребил “скорость”, то он уже никогда не будет таким как прежде. Синтетика разрушает личность человека, люди сходят с ума из-за этого наркотика. Очень сильная зависимость - как психологическая, так и физическая”, - рассказывает Анна.
К каким последствиям приводит “скорость”, рассказала Наталья Минаева, являющаяся активистом среди бывших наркозависимых в Карагандинской области.
“Последствия этого наркотика более чем страшные. Один мой знакомый в настоящее время лежит дома с переломом позвоночника. Будучи в употреблении, накололся “скоростью” и ему стало мерещиться, что его преследуют полицейские. Он убегал от галлюцинаций и выпрыгнул с четвертого этажа. Результат - перелом руки и позвоночника.
Другой знакомый попал в психиатрическую больницу так как колол “Скорость” внутривенно. В итоге ему стало мерещиться, будто кругом какие-то паразиты-насекомые ползают по его телу, заползают в уши, в рот. Вскоре его определили в психиатрический диспансер. Также люди погибают от сопутствующих заболеваний. Так, парень с ВИЧ-статусом колол и курил “скорость”. В результате обострилась пневмоцистная пневмония и он умер в реанимации”, - говорит Наталья.
Психолог Андрей считает, что молодежь употребляет синтетические наркотики потому что они очень доступны и дешевые.
“Я знаю, почему молодые люди переходят на него. Во-первых, дешевизна. Люди достают дозу этого наркотика всего лишь за несколько тысяч тенге. Например, героин в несколько раз дороже. Во-вторых, “скорость” очень доступна для детей.
Если героин сложно купить, поскольку надо знать, где его продают, и идти самому лично на эту точку, то приобрести “скорость” можно, не выходя из дома. Именно из-за этого молодежь чаще всего выбирает именно амфетамины, поскольку их намного проще и быстрее купить”, - рассказывает Андрей.
О легкой доступности “Скорости” рассказал и казахстанский блогер Дауржан Асембаев, который изучает проблему синтетических наркотиков для своего будущего видеоматериала.
“В одном из мессенджеров существует куча чатов, где можно спокойно приобрести этот ужасный наркотик. Никто не шифруется, не прячется. Сотни людей сидят в чатах и активно покупают эту гадость.
Люди деградируют под влиянием этой наркоты. В чате кто-нибудь из мужчин напишет, что у него есть доза за секс, так ему сразу же пишут личные сообщения девушки, согласные переспать ради наркотика. Надо искоренять любые наркотики, и “Скорость” тоже. Эти вещества убивают нашу молодежь”, - считает Дауржан.
Нарколог Руслан Алиев
Врач-нарколог реабилитационного центра Руслан Алиев рассказал, почему синтетические наркотики так опасны для человеческого здоровья.
“От героина формируется психическая и физическая зависимость. Героин - это тяжелый наркотик. Физическая зависимость ярко выражена. Во время ломки происходит сильная боль в суставах, пояснице, изменение стула, понос, тошнота, рвота, бессонница. А представьте теперь “Скорость”, которая намного опаснее героина.
При отмене употребления синтетического наркотика у человека возникает депрессия вплоть до суицидальных попыток. При употреблении “Скорости” идет изменение личности по шизофреническому типу. Если человек больше двух месяцев употребляет данный наркотик, то, как правило, оказывается в психбольнице.
Человек испытывает яркие галлюцинации. Искажаются время, место, сама личность человека. Ему кажется, что он попадает в другой мир или что он перевоплощается в какой-нибудь предмет. Например, ему кажется, что он птица, ему хочется парить в небесах, он чувствует, что у него вырастают крылья. Он поднимается на высокое здание и прыгает оттуда.
Естественно, все это заканчивается летальным исходом. Названия у синтетических наркотиков различные. Это может быть JVH, легалка, спайс, миксы, скорость, альфа, метамфетамины, амфетамины, меф, мяу и так далее. Синтетические наркотики впервые создал американский ученый Джордж Хаффман (оттуда и появилась аббревиатура JVH). А сейчас этот наркотик производят в Китае, откуда его завозят в Казахстан и другие страны”, - говорит Руслан Алиев.
По данным МВД РК, на территории Казахстана за последний год заблокирован 1133 интернет-ресурс, с помощью которых могли реализовываться наркотики. В 2018 году в Казахстане было возбуждено 76 уголовных дел по фактам незаконного оборота синтетических психоактивных веществ.
https://www.nur.kz/1758641-gotovy-na-seks-radi-dozy-kak-skorost-ubivaet-kazahstanskuu-molodez.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: stasik02 от 19.10.2018 14:39:41сало?
Правильно, в ж... эту химию, лучше употреблять натур продукт!
Правильно, в ж... эту химию, лучше употреблять натур продукт!
Практичный 19.10.2018 в 16:21:51 # 698431
Да, ну! Уверен, что если переспрошу 100 человек своих знакомых, то скорее всего ни один не слышал. Я впервые слышу. Что за уверенность, что все интересуются синтетическими наркотиками?