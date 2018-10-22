Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Челлендж «Аль-Фараби по встречке» выявил очередную «звезду»
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 23 Октября 2018 в 16:01:22
19-летний житель Шымкента проехал по Аль-Фараби в Алматы с нарушением ПДД и выложил видео со своими «подвигами». За что и поплатился.



При просмотре видео становится понятно, что нарушитель делает всё преднамеренно. На пересечении Аль-Фараби и Назарбаева он разворачивает машину навстречу потоку транспорта, произносит: «Специально для Нелегал и Робинзон» — и давит на газ. К слову, ранее один из этих инстаграмовских аккаунтов объявил награду 200 тысяч тенге тому, кто проедет по встречной полосе Аль-Фараби от Назарбаева до Аскарова, но вскоре предупредил своих подписчиков о закрытии челленджа. Однако некоторых особо безбашенных водителей это, похоже, не остановило. Чего не сделаешь ради хайпа?!

Данного нарушителя полицейские вычислили и задержали достаточно быстро. Им оказался 19-летний житель Шымкента Куаныш Акым. На водителя составили 7 административных протоколов, в том числе, естественно, за выезд на встречку, езду без прав и госномеров, пользование телефоном и нарушение требований разметки. А за хулиганство ему светит ещё и уголовная статья. В департаменте полиции Алматы пообещали находить и строго наказывать всех участников подобных дорожных развлечений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Фото со штрафстоянки Видео с другого ракурса: Нарушителю грозит лишение прав, крупный штраф и даже арест.Полиция Алматы установила личность очередного водителя, проехавшегося по встречной полосе на пр. Аль-Фараби, передает Zakon.kz. Им оказался житель Шымкента, Куаныш Акым, 1999 года рождения. Как рассказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек, в его отношении составлено 7 адмпротоколов, два из которых будут направлены в суд.Молодой человек будет наказан за следующие нарушения: 1. Выезд на встречную полосу 2. Управление транспортным средством без госномеров 3. Пользование сотовым телефоном во время езды 4. Нарушение разметки 5. Езда без водительских прав 6. Нарушение правил маневрирования 7. Создание аварийной ситуации. Выяснилось, что в течение года это уже повторное нарушение. Материал будет направлен в суд. Предполагается, что за это нарушение последует наказание в виде лишения прав на шесть месяцев. Помимо этого езда по встречной также предполагает лишение прав на тот же срок. Поэтому нарушителю светит лишение прав на год. "Сейчас Управлением дознания ДП Алматы начато досудебное расследование по ст. 293 - Хулиганство. Им были совершены общественно-опасные действия, как минимум, угроза для жизни и здоровья других участников дорожного движения. ДП Алматы со всей ответственностью заявляет, что, как говорится, "ни одна муха", у которой хотя бы мысль такая созрела, "не пролетит мимо" и не останется без наказания. Будут приняты меры ко всем, нарушившим закон", - сказала Салтанат Азирбек. Zakon.kz @zakon.kz

Публикация от Семья Kris P Brothers Almaty (@kris_p_brothers)

Комментарии, по рейтингу, по дате
  mitrich78 23.10.2018 в 16:19:28   # 698902
мудак. мы тут из всех сил пыжимся столице культурной стать вот вот а он нам показателя портит на кол гада
поощрить | покарать
  Yerla 23.10.2018 в 16:20:42   # 698904
ток сурьезное наказание может положить конец подобным выебонствам .. тока ХАРДКОРРР .. а штрафы это хуйня для мажориков ..
поощрить (4) | покарать (1)
  NАVIGATOR 23.10.2018 в 16:34:14   # 698909
Лишать водительских прав пожизненно надо, окромя наложения штрафов!
поощрить | покарать
  Walter 23.10.2018 в 16:34:26   # 698910
А что скажут алматинцы? А алматинцы скажут очередной чимкентский долбоеб. Вот что скажут все остальные. Эу хватит у же самим позориться и опозорить нас.
поощрить (4) | покарать
  Лялька 23.10.2018 в 17:21:47   # 698927
Опять Шымкент???
поощрить | покарать
  X-Daemon 23.10.2018 в 17:28:26   # 698928
Жартыбас бля. Его место в зоопарке вместе с приматами.
поощрить (2) | покарать
  Skype 23.10.2018 в 17:35:08   # 698929
Зато папа обрадовался за сынка, а кули герой Илита сливки общества. Надо фото в рамочку и во всех школах повесить, пусть смотрят на героя из шымкента и папашу рядом, кто такого редкостного дятла произвел.

А вообще я считаю что папаня при должности, так вот гнать их надо в шею, если он сына воспитал дебилом, то что полезнго от него ждать обществу. о
поощрить (1) | покарать
  Маке0912 23.10.2018 в 17:42:36   # 698931
Какая разница ?
Шымкентский или с Астаны.
Таких на кол сажать надо. По всем правилам ПДД.
С лишением.
поощрить (1) | покарать
  GoodZone 23.10.2018 в 18:54:37   # 698940
Да, теперь его жестко накажут - наверное целый штраф выпишут... это ведь ерунда по сравнению с тем, что Вы днем с выключеными фарами едете, забыли видите ли - вот это действительно нарушение... а он так даже на штраф не тянет... ПиЕздюка бы выпороть для начала прилюдно и навсегда прав лишить, а за повторное - ТУРМА года на 2-3...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь