Челлендж «Аль-Фараби по встречке» выявил очередную «звезду»

При просмотре видео становится понятно, что нарушитель делает всё преднамеренно. На пересечении Аль-Фараби и Назарбаева он разворачивает машину навстречу потоку транспорта, произносит: «Специально для Нелегал и Робинзон» — и давит на газ. К слову, ранее один из этих инстаграмовских аккаунтов объявил награду 200 тысяч тенге тому, кто проедет по встречной полосе Аль-Фараби от Назарбаева до Аскарова, но вскоре предупредил своих подписчиков о закрытии челленджа. Однако некоторых особо безбашенных водителей это, похоже, не остановило. Чего не сделаешь ради хайпа?!
Данного нарушителя полицейские вычислили и задержали достаточно быстро. Им оказался 19-летний житель Шымкента Куаныш Акым. На водителя составили 7 административных протоколов, в том числе, естественно, за выезд на встречку, езду без прав и госномеров, пользование телефоном и нарушение требований разметки. А за хулиганство ему светит ещё и уголовная статья. В департаменте полиции Алматы пообещали находить и строго наказывать всех участников подобных дорожных развлечений.
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Фото со штрафстоянки Видео с другого ракурса: Нарушителю грозит лишение прав, крупный штраф и даже арест.Полиция Алматы установила личность очередного водителя, проехавшегося по встречной полосе на пр. Аль-Фараби, передает Zakon.kz. Им оказался житель Шымкента, Куаныш Акым, 1999 года рождения. Как рассказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек, в его отношении составлено 7 адмпротоколов, два из которых будут направлены в суд.Молодой человек будет наказан за следующие нарушения: 1. Выезд на встречную полосу 2. Управление транспортным средством без госномеров 3. Пользование сотовым телефоном во время езды 4. Нарушение разметки 5. Езда без водительских прав 6. Нарушение правил маневрирования 7. Создание аварийной ситуации. Выяснилось, что в течение года это уже повторное нарушение. Материал будет направлен в суд. Предполагается, что за это нарушение последует наказание в виде лишения прав на шесть месяцев. Помимо этого езда по встречной также предполагает лишение прав на тот же срок. Поэтому нарушителю светит лишение прав на год. "Сейчас Управлением дознания ДП Алматы начато досудебное расследование по ст. 293 - Хулиганство. Им были совершены общественно-опасные действия, как минимум, угроза для жизни и здоровья других участников дорожного движения. ДП Алматы со всей ответственностью заявляет, что, как говорится, "ни одна муха", у которой хотя бы мысль такая созрела, "не пролетит мимо" и не останется без наказания. Будут приняты меры ко всем, нарушившим закон", - сказала Салтанат Азирбек. Zakon.kz @zakon.kz
А вообще я считаю что папаня при должности, так вот гнать их надо в шею, если он сына воспитал дебилом, то что полезнго от него ждать обществу. о
Шымкентский или с Астаны.
Таких на кол сажать надо. По всем правилам ПДД.
С лишением.