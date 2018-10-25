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Учителю, поддержавшему убийц Дениса Тена, на 4 года ограничили свободу
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danilov 25 Октября 2018 в 11:04:26
Уральского учителя приговорили к ограничению свободы за пост в интернете, который шокировал казахстанцев. В июле этого года 25-летний Шерхан Байзенов разместил в социальной сети фото Дениса Тена и текст, в котором поддержал убийц чемпиона.

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Смерть фигуриста минувшим летом потрясла всю страну. А скандальное сообщение Байзенова вслед за этим всколыхнуло Казнет. После поднявшегося шума сельский учитель поспешил записать видео, на котором просил прощения. Тем не менее полиция уже на следующий день возбудила уголовное дело по статье «Разжигание межнациональной розни». Накануне прокурор просил для подсудимого 3 года колонии. Однако суд приговорил его к ограничению свободы – на 4 года. Помимо этого, вернуться в школу и преподавать детям уже бывший учитель математики не сможет. Кайрат Утешев, судья: - Без разрешения уполномоченного органа ему нельзя выезжать за пределы места жительства, нельзя соответственно менять свое место жительства, увеселительные заведения, торгующие спиртными напитками нельзя посещать, место жительства в вечернее и ночное время покидать, совершать какие-либо иные противоправные деяния.

https://www.ktk.kz/ru/news/video/2018/10/24/105435/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Blackadder 25.10.2018 в 11:28:25   # 699200
Местные нацисты, вчера, в ФБ, устроили свой собачий вой в поддержку этого уёбка.
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  Zoggyla 25.10.2018 в 11:38:35   # 699204
Этот учитель довольно странноват. Такую хуйню написать. Просто социопат.
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  строитель 25.10.2018 в 11:47:17   # 699205
Интересно чему он учил детей с таким говном в своей голове ???
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