При получении взятки задержан уполномоченный по этике минкультуры РК

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danilov 25 Октября 2018 в 17:07:58
Сотрудники центрального аппарата Национального бюро по противодействию коррупции выявили очередного взяточника. Им оказался 46-летний начальник административного департамента Министерства культуры и спорта Еренай ДАРЖИБАЕВ. Высокопоставленного чиновника, также занимающего должность уполномоченного по этике, задержали при получении взятки в размере 37,5 тысячи долларов (около 14 миллионов тенге).
Поначалу речь шла о поимке сразу семи сотрудников Министерства культуры и спорта, в том числе Ереная Даржибаева и ответственного секретаря Куатжана УАЛИЕВА. Портал bnews.kz даже успел опубликовать это сообщение на сайте, однако затем оно было удалено.
Как удалось выяснить корреспонденту “Времени”, антикоррупционная служба действительно провела задержание в столичном ресторане Wall Street. Там как раз проходило мероприятие с участием сотрудников Министерства культуры и спорта. Был там и Еренай Даржибаев, который получил деньги от своего близкого знакомого, накануне прилетевшего из Алматы. А в Алматы 37,5 тысячи долларов мужчине передал руководитель ТОО “Издательская корпорация “КАЗакпарат” Конысбек БОТБАЙ. Господин Ботбай - человек в издательском бизнесе известный, он также возглавляет в качестве главного редактора журнал “Казахстан”, управляет благотворительным фондом. По нашей информации, он не сотрудничал со следствием и может быть привлечен к ответственности за дачу взятки.
О Еренае Даржибаеве известно, что еще в 2004 году он начал работать на госслужбе, длительное время находился в судебной системе в качестве административного сотрудника, даже сумел дорасти до Верховного суда. В Министерстве культуры и спорта чиновник оказался в 2014 году, возглавив административный департамент. В 2016 году он был назначен на должность уполномоченного по этике министерства. В его функции входило в том числе противодействие коррупции, а также контроль за соблюдением этики сотрудников министерства. И мы видим, чем все это закончилось.
http://www.time.kz/articles/strana/2018/10/24/63175-za-chto-borolsja