Убегавший от полицейской погони подросток на машине сбил пешеходов

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danilov 26 Октября 2018 в 12:55:23
ДТП произошло примерно в 23:30 23 октября, на привокзальной площади. Но стало известно об этом только сейчас, после того как в редакцию обратился супруг пострадавшей в ДТП женщины. По словам мужчины, полицейская патрульная машина преследовала автомобиль марки Ваз 2110. Водитель ВАЗа на большой скорости, въехал в группу людей и протаранил припаркованную машину.
— Машина зацепила несколько людей. В том числе и мою жену, которая стояла возле своей машины. Из ВАЗа вышли трое молодых людей. Двое из них сразу же убежали с места происшествия, водителя полицейским удалось задержать. На вид это 17-летний подросток. У него не оказалось водительских прав и документов на автомобиль. Насколько я понял, он был пьяным, — сообщил Абзал, супруг пострадавшей женщины.
С места ДТП бригада скорой помощи госпитализировала 26-летнюю Салтанат Артыгалиеву, которая оказалась на пути ВАЗа.
— Я приехала на вокзал, загружала машину, должна была уезжать из Уральска. Мне шаг оставался до машины и когда меня сбила машина, которую приследовали гаишники. Я не знаю точно с какой скоростью они ехали, но мне показалось, что скорость машины была выше 100 км/ч. Я осталась под машиной. Скорая подьехала минут через 5примерно.,- говорит Салтанат Артыгалиева.
Женщину доставили в Областную больницу, где у нее диагностировали перелом позвоночника и травму головы, ожидается операция. Машина виновника доставлена на штрафстоянку.
http://www.uralskweek.kz/2018/10/26/ubegavshij-ot-policejskoj-pogoni-podrostok-na-mashine-sbil-peshexodov/
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