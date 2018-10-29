Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Бандитизм в погонах. Алматы.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Октября 2018 в 14:41:34
Здравствуйте, столкнулись с вопиющим случаем коррупции в органах.
Пьяный водитель двигался на машине без номеров, с следами ДТП, полиция его "потеряла" по дороге в наркодиспансер, а нам преградила дорогу хюндай без номеров, чтобы мы не могли проследовать за ними.
Предположительно нарушители работают в органах.
Придется посмотреть видео:

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 29.10.2018 в 15:28:00   # 699618
отмороженные какие то .. .. былип адекватными операми, простоп левые номера стояли .. а не как тут, тупо без номеров .. эххх .. ХЗ куда катимсу .. отморы какие - то .. мордами торгуют .. засветились по самые помидоры .. тупят .. цирк шапито курит в сторонке
поощрить (6) | покарать
  stasik02 29.10.2018 в 15:48:58   # 699625
Не бандиты, а клоуны в погонах. А какая клаунада начинается когда к ним в машину садишься. Наряжались бы сразу в костюмы клоунов. Далбычи - больше слов нет. Только камера их пугает как-то. Здорово что здесь выложили. За это
поощрить (2) | покарать
  Skype 29.10.2018 в 16:22:15   # 699629
Круть свою показывают, мол похеру закон. Нукеры сопсем оборзели. Давно папа их не драл
поощрить (1) | покарать
  X-Daemon 29.10.2018 в 16:44:04   # 699630
Цитата: stasik02 от 29.10.2018 15:48:58
Не бандиты, а клоуны в погонах. А какая клаунада начинается когда к ним в машину садишься. Наряжались бы сразу в костюмы клоунов. Далбычи - больше слов нет. Только камера их пугает как-то. Здорово что здесь выложили. За это

Все бы ничего если бы этих клоунов не наделилиб властью.

Столкнешься с этими представителями власти сразу создается такое впечатление, что почти все они ходят на работу не для того чтобы служить родине, защищать народ, следить за правопорядком, а для того чтобы пользуясь властью как можно больше вытрясти с народа бабла.
поощрить (5) | покарать
  старик 29.10.2018 в 17:29:16   # 699634
Страха перед законом нет, потому что если бы был, то сразу после того , как мужик начал съемку , менты бы прекратили клоунаду и действовали жестко. Посмотрим, чем закончится фильм.
поощрить (2) | покарать
  КЕДЫ 29.10.2018 в 18:57:36   # 699637
А ведь одно время прижали их вроде бы не наглели так. По крайней мере в РФ. Суки последние года три вообще страх окончательно потеряли. Особенно дпсники ебучие побирушки.
поощрить (1) | покарать
  Рамзес 29.10.2018 в 19:45:35   # 699642
Где то у Руса видео было с лехой 570 напротив главка...Там так и сказали мне ... на эту работу - это же мой папа.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь