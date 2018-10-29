Бандитизм в погонах. Алматы.

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Октября 2018 в 14:41:34
Пьяный водитель двигался на машине без номеров, с следами ДТП, полиция его "потеряла" по дороге в наркодиспансер, а нам преградила дорогу хюндай без номеров, чтобы мы не могли проследовать за ними.
Предположительно нарушители работают в органах.
Придется посмотреть видео:
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: stasik02 от 29.10.2018 15:48:58
Не бандиты, а клоуны в погонах. А какая клаунада начинается когда к ним в машину садишься. Наряжались бы сразу в костюмы клоунов. Далбычи - больше слов нет. Только камера их пугает как-то. Здорово что здесь выложили. За это
Не бандиты, а клоуны в погонах. А какая клаунада начинается когда к ним в машину садишься. Наряжались бы сразу в костюмы клоунов. Далбычи - больше слов нет. Только камера их пугает как-то. Здорово что здесь выложили. За это
Все бы ничего если бы этих клоунов не наделилиб властью.
Столкнешься с этими представителями власти сразу создается такое впечатление, что почти все они ходят на работу не для того чтобы служить родине, защищать народ, следить за правопорядком, а для того чтобы пользуясь властью как можно больше вытрясти с народа бабла.