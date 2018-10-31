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Астанчанка пополнила баланс на телефоне госслужащего и получила штраф 330 тыс. тенге
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danilov 31 Октября 2018 в 15:37:56
Жительница Астаны пыталась подкупить сотрудника Территориальной инспекции, чтобы вывезти товар из Казахстана. Она "закинула" государственному инспектору деньги на баланс, но он не принял взятку и сообщил о ней руководству, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

В ведомстве сообщили, что жительница Астаны попыталась дать взятку в размере 3000 тенге сотруднику Территориальной инспекции, чтобы ее товар не досматривали перед выездом из Казахстана.

Астанчанка попросила инспектора провести осмотр товара дистанционно, посредством видеозвонка в мессенджере.

Деньги девушка закинула инспектору на баланс сотового телефона, но сотрудник инспекции сообщил об инциденте руководству.

Сумму, которую он получил от девушки, инспектор перечислил в специальный государственный фонд.

В отношении жительницы Астаны, которая хотела без осмотра провезти продукцию, было возбуждено административное дело, в ходе рассмотрения которого девушка была приговорена к штрафу в размере 200 МРП (481 тыс. тенге).

Из-за того, что ранее предпринимательница к ответственности не привлекалась и признала свою вину, размер штрафа сократили на 30%.

Тем самым сумма штрафа составила 336 700 тенге.

Инспектор получил за бдительность премию, размер которой установлен законодательством.

https://www.nur.kz/1760734-astancanka-popolnila-balans-na-telefone-gossluzasego-i-polucila-straf-330-tys-tenge.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 31.10.2018 в 17:28:34   # 699936
"Инспектор получил за бдительность премию, размер которой установлен законодательством." Новый развод на бабки? Договаривается, типа берет бабки, сдает взяткодателя и официально получает премию... Классно же придумано, а главное ничем не рискует и еще наверное повышение получит за честность и неподкупность... Дурдом...
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