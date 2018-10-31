Астанчанка пополнила баланс на телефоне госслужащего и получила штраф 330 тыс. тенге

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 31 Октября 2018 в 15:37:56
В ведомстве сообщили, что жительница Астаны попыталась дать взятку в размере 3000 тенге сотруднику Территориальной инспекции, чтобы ее товар не досматривали перед выездом из Казахстана.
Астанчанка попросила инспектора провести осмотр товара дистанционно, посредством видеозвонка в мессенджере.
Деньги девушка закинула инспектору на баланс сотового телефона, но сотрудник инспекции сообщил об инциденте руководству.
Сумму, которую он получил от девушки, инспектор перечислил в специальный государственный фонд.
В отношении жительницы Астаны, которая хотела без осмотра провезти продукцию, было возбуждено административное дело, в ходе рассмотрения которого девушка была приговорена к штрафу в размере 200 МРП (481 тыс. тенге).
Из-за того, что ранее предпринимательница к ответственности не привлекалась и признала свою вину, размер штрафа сократили на 30%.
Тем самым сумма штрафа составила 336 700 тенге.
Инспектор получил за бдительность премию, размер которой установлен законодательством.
https://www.nur.kz/1760734-astancanka-popolnila-balans-na-telefone-gossluzasego-i-polucila-straf-330-tys-tenge.html
Комментарии, по рейтингу, по дате