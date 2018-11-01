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Защитивший женщину от хулиганов москвич был искалечен и стал обвиняемым
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danilov 01 Ноября 2018 в 15:08:13
В очень странной ситуации оказался москвич Алексей Лябин. Он совершил благородный поступок: заступился за женщину, к которой приставали пятеро гостей столицы. В итоге те сломали ему четыре ребра, проткнули легкое, отбили почки. Когда мужчина вышел из больницы, то с удивлением узнал, что против него возбуждено уголовное дело.

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  lokidogma 01.11.2018 в 17:35:19   # 700063
Урок другим Аленям, заступающихся за женщин. Бабе той срать, она даже ничего не предприняла. Кретин еще и без адвоката в суд собрался. Просто сказочный до....еб.
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  NBE 01.11.2018 в 18:54:19   # 700074
Всегда действуйте в рамках закона. Только ради близких можно давить до конца.
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  Практичный 01.11.2018 в 19:30:11   # 700080
Женщина и ребёнок не бывают чужими. Мимо никогда совесть не позволит пройти. Но стараюсь,тикать быстро оттуда чтоб никто не помнил и не узнал.
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  старик 01.11.2018 в 19:59:16   # 700093
А ментам поганым неизвестны все обстоятельства?
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  гримм 01.11.2018 в 21:27:28   # 700112
Цитата: lokidogma от 01.11.2018 17:35:19
Урок другим Аленям, заступающихся за женщин. Бабе той срать, она даже ничего не предприняла. Кретин еще и без адвоката в суд собрался. Просто сказочный до....еб.

Вдуть наверное хотел этой бабе, а той хватает вдувателей походу
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  stasik02 01.11.2018 в 22:43:32   # 700134
Очередная обезьяна спустившаяся с кишлака. Хотя правильно сказать шакал со стаей шакалов
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