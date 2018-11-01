Защитивший женщину от хулиганов москвич был искалечен и стал обвиняемым

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danilov 01 Ноября 2018 в 15:08:13
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Практичный 01.11.2018 в 19:30:11 # 700080
Цитата: lokidogma от 01.11.2018 17:35:19
Урок другим Аленям, заступающихся за женщин. Бабе той срать, она даже ничего не предприняла. Кретин еще и без адвоката в суд собрался. Просто сказочный до....еб.
Урок другим Аленям, заступающихся за женщин. Бабе той срать, она даже ничего не предприняла. Кретин еще и без адвоката в суд собрался. Просто сказочный до....еб.
Вдуть наверное хотел этой бабе, а той хватает вдувателей походу