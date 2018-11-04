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Закона.Нет
Подбрасывал отравленное детское питание в торговые сети
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danilov 03 Ноября 2018 в 23:53:50
54-летний мужчина, который подбрасывал в магазины отравленное детское питание и шантажировал торговые сети, приговорён к 12 годам и 6 месяцам тюрьмы.

Соответствующее решение вынес суд в Равенсбурге (Ravensburg), земля Баден-Вюртемберг.

Суд признал мужчину виновным в попытке убийства и вымогательстве. Прокуратура требовала дать ему 13 лет, но суд учёл, что обвиняемый признал свою вину, и снял полгода.

Мужчина подбросил в сентябре 2017 года в один из магазинов неподалёку от Фридрихсхафена (Friedrichshafen) отравленное детское питание. Там нашли пять таких банок. После этого он потребовал от сетей Aldi, Rossmann, DM Edeka, Norma и Rewe по 10 млн евро, в противном случае угрожал добавить отраву в продукты 20 различных наименований.

Проведённая экспертиза показала, что в подброшенном детском питании нашли этиленгликоль – токсичную жидкость, которую добавляют в средство для чистки стёкол. В дозах больше 100 мл это вещество может привести к отравлению или смерти.

Установить личность мужчины помогли записи с камер видеонаблюдения в магазинах.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  AP 04.11.2018 в 00:24:14   # 700391
Вот же ублюдок
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