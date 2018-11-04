Подбрасывал отравленное детское питание в торговые сети

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Ноября 2018 в 23:53:50
Соответствующее решение вынес суд в Равенсбурге (Ravensburg), земля Баден-Вюртемберг.
Суд признал мужчину виновным в попытке убийства и вымогательстве. Прокуратура требовала дать ему 13 лет, но суд учёл, что обвиняемый признал свою вину, и снял полгода.
Мужчина подбросил в сентябре 2017 года в один из магазинов неподалёку от Фридрихсхафена (Friedrichshafen) отравленное детское питание. Там нашли пять таких банок. После этого он потребовал от сетей Aldi, Rossmann, DM Edeka, Norma и Rewe по 10 млн евро, в противном случае угрожал добавить отраву в продукты 20 различных наименований.
Проведённая экспертиза показала, что в подброшенном детском питании нашли этиленгликоль – токсичную жидкость, которую добавляют в средство для чистки стёкол. В дозах больше 100 мл это вещество может привести к отравлению или смерти.
Установить личность мужчины помогли записи с камер видеонаблюдения в магазинах.