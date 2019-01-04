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Закона.Нет
"Трехножка" на дороге: законно или нет
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SPYKER X 04 Января 2019 в 15:47:44
Могут ли полицейские устанавливать передвижной скоростемер, где им вздумается, и должен ли перед такой "трехножкой" устанавливаться предупреждающий знак, разбирался журналист Zakon.kz.

Уже второй день казахстанцы обсуждают опубликованный в соцсетях (паблик kris_p_brothers) видеоролик, где возмущенный автолюбитель доказывает сотрудникам дорожно-патрульной полиции, что перед передвижным скоростемером должен быть установлен предупреждающий знак. И хотя разгневанный мужчина ведет себя довольно агрессивно, полицейские, даже не пытаясь доказать свою правоту, попросту уезжают. Ситуация выглядит довольно комично и вызвала немало иронических комментариев пользователей соцсетей.



За разъяснениями мы обратились в пресс-службу ДП Алматинской области. Однако, как сообщили в полиции, подобные скоростемеры в установке предупредительных знаков не нуждаются и полицейские использовали эту "трехножку" на законных основаниях.

"Трехножка", то есть фоторадар "Крис-П", является передвижным комплексом и может использоваться по всей протяженности автодороги в наиболее аварийных ее участках. С учетом этого, необходимости постоянно перевозить с собой дорожный предупредительный знак не имеется. Данное требование может распространяться лишь на видеокомплексы, работающие в стационарном режиме", – сообщил представитель пресс-службы областного ДП Кобейхан Нурахмет.
Что касается данной ситуации, а, в частности, поведения самих полицейских и возмущенного автолюбителя, то в пресс-службе ДП отметили, что по данному факту проводится тщательное разбирательство.

"Передвижной фоторадарный комплекс "Крис-П" был установлен согласно расстановке для выявления различных нарушений, в первую очередь, нарушений по ограничению скоростного режима на данном участке автодороги. Сертификат имеется. С учетом зимнего времени, гололеда и общей профилактики аварийности, патрулирование автодорог усилено, в том числе с использованием фоторадарных комплексов. Что касается конфликтной ситуации между автолюбителем и патрульными, то сейчас проводится соответствующая проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка", – дополнил Кобейхан Нурахмет.
Первые передвижные радары "Крис-П" появились в Алматы и области в апреле 2015 года. Чуть позже основные вопросы, касающиеся эксплуатации этих мобильных радаров, корреспонденту Zakon.kz разъяснили в ДВД Алматы. Сегодня мы напомним некоторые из них.

- Насколько законно "прятать" мобильные радары в кустах, за деревьями и т.д.? Должны ли "Крис-П" устанавливать только в хорошо просматриваемых местах?

- Комплексы "Крис-П" устанавливаются на прилегающей территории автодорог города. При этом передвижной радар может быть установлен, и за деревом, и за столбами, но строго с соблюдением норм этики.

- Насколько соблюдаются меры безопасности при установке "Крис-П", нет ли вероятности, что "тренога" может быть сбита машиной? И в случае повреждения "Крис-П" машиной, кто будет возмещать материальный ущерб?

- За сохранность и надлежащее техническое состояние "Крис-П" отвечают закрепленные за ними сотрудники полиции. Устанавливаются комплексы на расстоянии до трех метров от проезжей части с обеспечением безопасности. В случае же повреждения радара, вопросы ответственности и возмещения ущерба разрешаются на общих основаниях в соответствии с действующим законодательством РК.

- Могут ли машины ДПП, закрепленные за "Крис-П", парковаться с нарушением соответствующих правил парковки?

- Парковка патрульных машин, осуществляющих контроль за передвижными радарами, производится в соответствии с ПДД РК . Исходя из чего, можно делать вывод, что исключений из правил здесь нет.

Подготовил Владимир Демидов

https://www.zakon.kz/4952772-trenozhka-na-doroge-zakonno-ili-net.html?utm_source=web&utm_medium=newsv1&utm_campaign=notificationv1
Комментарии, по рейтингу, по дате
  M54 04.01.2019 в 16:02:39   # 707749
Quote:
Данное требование может распространяться лишь на видеокомплексы, работающие в стационарном режиме", – сообщил представитель пресс-службы областного ДП Кобейхан Нурахмет

Из этого следует что перед "Сергеком" должен быть предупреждающий знак?!
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  kubik 04.01.2019 в 16:24:20   # 707754
А не нарушать ПДД не проще ли, чем скандалить?
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  Маке0912 04.01.2019 в 16:25:08   # 707755
Цитата: M54 от 04.01.2019 16:02:39
Quote:
Данное требование может распространяться лишь на видеокомплексы, работающие в стационарном режиме", – сообщил представитель пресс-службы областного ДП Кобейхан Нурахмет

Из этого следует что перед "Сергеком" должен быть предупреждающий знак?!


Сергек видеокомплекс в законы не вписывать-это бизнес.
Так получается ?
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  Маке0912 04.01.2019 в 16:32:02   # 707757
Цитата: kubik от 04.01.2019 16:24:20
А не нарушать ПДД не проще ли, чем скандалить?


А законы с двойным стандартом тогда зачем издают ?
Никто не собирается ПДД специально нарушать.
Если есть закон . То он должен иметь свою силу при любых обстоятельствах и везде.
Для одних камер всё по закону. А для Крис-п и Сергека законов нет ?
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  Kukaracha 04.01.2019 в 16:36:25   # 707758
Quote:
При этом передвижной радар может быть установлен, и за деревом, и за столбами, но строго с соблюдением норм этики.


Какой наhуй этики??? если колышутся ветки кустов и деревьев перед антенной радара, то он будет показывать неверные данные, а на фото нарушения - кусты может быть и не видно или будут сильно смазаны из за фокусного расстояния объектива, и hyй кому что либо докажешь!!!
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  Yerla 04.01.2019 в 18:02:08   # 707772
прост соблюдай скоростной режим .. за всю жысть ни одного штрафа за превышение .. ну там другие канеш есть .. но за превышение .. никада
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  babki 04.01.2019 в 18:25:57   # 707773
Млин после таких видео хочется стать полицейским и ставить на место таких агрессивно настроенных умников. У наших абсолютно отсутствует честь и видимо знания законов. Как сопляки убежали вытирая зад. Неужели нельзя объяснить что имеют право, и спросить есть ли ещё вопросы? Если нет то валите дальше, не слушается, орёт? Руки заломать и в участок, у них ведь есть видео жетоны на случай дальнейшего бәлеқорства.
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  111222333 04.01.2019 в 18:48:42   # 707775
Перед Машатом, за Синойлом, где ограничение 70, с зоной действия 1 км, хотя через 200 метров перекресток-аварийный участок без коррупции??????? Где ебаный Ынтымак-аварийный участок?????????????? На выезде с Белых вод-аварийный участок????????? На спуске с Машата-кто то может объяснить появление то желтых то белых внезапных, поставленных совсем не по закону знаков 50 и треногу-аварийный участок????????? Ебаные пидаразы, других слов нет. а в поселках повсеместно знаки прям прям перед перекрестком с ограничением скорости 40 и зоной действия 1 км-это не распространение коррупции?????? А повсеместное засильев знаков 40, не 50, а именно 40, чтоб была вторая статья-ебаные пидаразы дважды.
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  MишаМашкевич 04.01.2019 в 18:53:51   # 707776
У меня тоже за 11 лет, не одного штрафа, кроме неправильной парковки(тьфу тьфу единственный) . Но! Сделали пизнес из этих агрегатов, реально. Народу что, девать бабки некуда?
Все знают включая ГАИ проблемные участки. Там стой, кто запрещает? Урок для уродов. Но на хрена? Где нет перехода, каких та вдруг возникающихся помех ставить сергек или 3 ножку?
По аргинбекова РАНЬШЕ через каждый перекрёсток было ограничение 40!это дебилом надо было быть, чтобы такое придумать.
Вон на пахтокоре кто делал эту улицу? Это ж стресс его проезжать,уберите эти заборы, не видно пешехода нехрена! Как пешеходу переходить эту дорогу я ваще не представляю.
Знают, видят всё. А пофигу. Народ доят в виде идиотов и всё.
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  111222333 04.01.2019 в 20:29:41   # 707781
Цитата: MишаМашкевич от 04.01.2019 18:53:51
У меня тоже за 11 лет, не одного штрафа, кроме неправильной парковки(тьфу тьфу единственный) . Но! Сделали пизнес из этих агрегатов, реально. Народу что, девать бабки некуда?
Все знают включая ГАИ проблемные участки. Там стой, кто запрещает? Урок для уродов. Но на хрена? Где нет перехода, каких та вдруг возникающихся помех ставить сергек или 3 ножку?
По аргинбекова РАНЬШЕ через каждый перекрёсток было ограничение 40!это дебилом надо было быть, чтобы такое придумать.
Вон на пахтокоре кто делал эту улицу? Это ж стресс его проезжать,уберите эти заборы, не видно пешехода нехрена! Как пешеходу переходить эту дорогу я ваще не представляю.
Знают, видят всё. А пофигу. Народ доят в виде идиотов и всё.

Ща умники набегут, такие как выше, и скажут-просто не нарушай. А то что знаки, как ты совершенно правильно, да и я совершенно правильно, имели в виду, стоят по идиотски не по закону, просто по дурацки для снимания денег с населения-про это нини, это никто не обсуждает, просто визжат-не нарушай
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  Zoggyla 04.01.2019 в 20:37:26   # 707782
Цифровой, слабоватый из тебя архивариус, стабильно на сайте неправильная расстановка знаков обсуждалась. Только это ап стену гарох. А когда гарох не помогает - остается "не нарушать"))).
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  111222333 04.01.2019 в 21:05:54   # 707784
Цитата: Zoggyla от 04.01.2019 20:37:26
Цифровой, слабоватый из тебя архивариус, стабильно на сайте неправильная расстановка знаков обсуждалась. Только это ап стену гарох. А когда гарох не помогает - остается "не нарушать"))).

Я вообще не архивариус. Можно пруфы?
Зато пидарасов европейских обсуждаем, а к нам как к натуральным пидарасам, а мы в ответ-а просто не нарушай, сам виноват
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  332-712 04.01.2019 в 21:08:09   # 707786
перед Машатом 70 вапще не проблема. проехать километр и снова разогнаться до 110-120. после Машата 50 - тоже не особая проблема проехать километр. ограничение в районе Ынтымака вполне обоснованно - там много медленно едущего транспорта и людей. тоже примерно километр - не проблема. то, что после некоторых знаков, с указанной зоной действия, есть перекрестки - не отменяет эти знаки. не вижу какой-то коррупции тут. на спуске с Машата ограничение в 60 - перед самим спуском стоит большой стенд с информацией. конеш, можно поспорить с правильностью установки подобного стенда, ну да ладно, ограничение вполне обоснованно. правда, я там никогда 60 не ездил - около 80 на "четвертой" (никогда на спуске не используйте "нейтраль"!). в-прынцыпе, все ограничения на трассе меня не особо трогают - они не длинные, можно и потерпеть. меня больше раздражают "забытые" временные знаки - вот они реальное зло. особенно, в тех местах, где уже все в норме. ну там, ремонтных работ уже нет, обе полосы открыты для движения и тд и тп. это злит, факт...
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  111222333 04.01.2019 в 21:41:30   # 707787
Цитата: 332-712 от 04.01.2019 21:08:09
перед Машатом 70 вапще не проблема. проехать километр и снова разогнаться до 110-120. после Машата 50 - тоже не особая проблема проехать километр. ограничение в районе Ынтымака вполне обоснованно - там много медленно едущего транспорта и людей. тоже примерно километр - не проблема. то, что после некоторых знаков, с указанной зоной действия, есть перекрестки - не отменяет эти знаки. не вижу какой-то коррупции тут. на спуске с Машата ограничение в 60 - перед самим спуском стоит большой стенд с информацией. конеш, можно поспорить с правильностью установки подобного стенда, ну да ладно, ограничение вполне обоснованно. правда, я там никогда 60 не ездил - около 80 на "четвертой" (никогда на спуске не используйте "нейтраль"!). в-прынцыпе, все ограничения на трассе меня не особо трогают - они не длинные, можно и потерпеть. меня больше раздражают "забытые" временные знаки - вот они реальное зло. особенно, в тех местах, где уже все в норме. ну там, ремонтных работ уже нет, обе полосы открыты для движения и тд и тп. это злит, факт...

Вот опять терпильные объяснения. Знаки ставятся с интервалом в 20 км/ч. То есть, нельзя просто так на трассе ставить знаки 50. НЕЛЬЗЯ. Дальше. Как только я пишу на ЕГОВ вопрос почему на машате знак такой-оп, и он желтый. Дальше-для какой такой безопасности знаки на машате, перед машатом и на Ынтымаке, если везде широкая, хорошо просматриваемая трасса, постоили большие мосты. Дальше, это вам не проблема перед подъёмом сбрасывать скорость, а грузовикам? Дальше, почему в джамбульской области на трассе ограничение только на перевале, больше нигде нет. Дальше, почему знаки ставятся с ограничением зоны действия ПЕРЕД перекрестком, ведь по ПДД зона действия знака ДО перекрестка, менты-питары НИКОГДА не оформляют никого за превышение после знака, за взятку типа жалеют и оформляют другое нарушение, я кучу людей спрашивал, опять же, меня тыщу раз останавливали за якобы превышение после перекрестка, но никогда не оформляли протокол, сколько бы я не просил. дальше-для какой такой безопасности ВЕЗДЕ ограничение 40, не 50, а именно 40? Может чтоб была вторая статья, и штрафы и взятки выше?
Quote:
то, что после некоторых знаков, с указанной зоной действия, есть перекрестки - не отменяет эти знаки. не вижу какой-то коррупции тут.

Это вообще за гранью, вы там нормальный или как? То есть, если человек едет прямо-ему 60, допустим, а человек который выехал из боковой улицы-ему 110? Это как вообще????????
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  332-712 04.01.2019 в 22:23:17   # 707788
Цитата: 111222333 от 04.01.2019 21:41:30


вы бы успокоились, лед приложите...
я лишь указал, что это всё не настолько критично, как вы расписали. конечно, я вижу неправильно установленные знаки, о чем я тоже написал. ясен пень, после перекрестка должен быть дублирующий знак, вместо каких-то отвлекающих стендов должен быть лаконичный и понятный дорожный знак, должны быть постепенно ограничивающие скорость знаки и тд и тп. поэтому я не жму судорожно на тормоз после 110 до 50 или 70. какую-то часть зоны ограничения я постепенно сбрасываю скорость. гайцам (если тормозят) потом так же спокойно объясняю, где они неправы и что им делать с их претензиями. да, это раздражает, но и нервы я себе из-за этого портить не собираюсь.

ЗЫ. в джамбульской области полно не вполне логичных ограничений...
ЗЗЫ. не вижу большой проблемы для грузовиков ехать на пологом подъеме с ограничением, допустим, в 70. на более крутых подъемах они и так едут очень медленно.
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  111222333 04.01.2019 в 22:26:15   # 707789
Цитата: 332-712 от 04.01.2019 22:23:17
Цитата: 111222333 от 04.01.2019 21:41:30


вы бы успокоились, лед приложите...
я лишь указал, что это всё не настолько критично, как вы расписали. конечно, я вижу неправильно установленные знаки, о чем я тоже написал. ясен пень, после перекрестка должен быть дублирующий знак, вместо каких-то отвлекающих стендов должен быть лаконичный и понятный дорожный знак, должны быть постепенно ограничивающие скорость знаки и тд и тп. поэтому я не жму судорожно на тормоз после 110 до 50 или 70. какую-то часть зоны ограничения я постепенно сбрасываю скорость. гайцам (если тормозят) потом так же спокойно объясняю, где они неправы и что им делать с их претензиями. да, это раздражает, но и нервы я себе из-за этого портить не собираюсь.

ЗЫ. в джамбульской области полно не вполне логичных ограничений...
ЗЗЫ. не вижу большой проблемы для грузовиков ехать на пологом подъеме с ограничением, допустим, в 70. на более крутых подъемах они и так едут очень медленно.

Вот я и говорю-нас доят, а все делают вид что все нормально и учатся приспосабливаться.
И я не про вя область джамбульскую, я про трассу.
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  111222333 04.01.2019 в 22:38:58   # 707791
До чего народ довели-на трассе, где ограничение 110, как видит гаишников-на всякий случай 40 едут
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  332-712 04.01.2019 в 22:54:23   # 707794
Цитата: 111222333 от 04.01.2019 22:26:15


ну так и я про трассу.
на самом деле, я не вижу большой проблемы. спокойно еду 110-120. в местах, где ограничение обоснованно - сбрасываю. там, где можно обойти ограничение (по разным причинам), могу и не сбрасывать.
проблемы лишь у тех, кто "права" купил и ПДД не знает. правда, они сами тоже проблема для остальных. едешь себе спокойно 60, никого не трогаешь - и тут впереди паникер резко тормозит перед радаром до 30. бесит.
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  332-712 04.01.2019 в 22:56:18   # 707795
Цитата: 111222333 от 04.01.2019 22:38:58
До чего народ довели-на трассе, где ограничение 110, как видит гаишников-на всякий случай 40 едут


никогда так не делал. если нет ограничения, еду с разрешенной скоростью. часто даже сигналю, чтобы не путались под колесами...
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  111222333 04.01.2019 в 23:01:54   # 707797
Цитата: 332-712 от 04.01.2019 22:54:23
Цитата: 111222333 от 04.01.2019 22:26:15


ну так и я про трассу.
на самом деле, я не вижу большой проблемы. спокойно еду 110-120. в местах, где ограничение обоснованно - сбрасываю. там, где можно обойти ограничение (по разным причинам), могу и не сбрасывать.
проблемы лишь у тех, кто "права" купил и ПДД не знает. правда, они сами тоже проблема для остальных. едешь себе спокойно 60, никого не трогаешь - и тут впереди паникер резко тормозит перед радаром до 30. бесит.

еще раз-где обоснованно? Где крутой поворот возле синойла на развязке на белые воды-там никаких ограничений, а он реально крутой, на 115 едешь в сторону города-шины визжат, где машат-то поставят 50, то уберут, то желтый то белый. Хотите сказать, что там ИМЕННО 50 надо, не 60, не 70, не 80, на ровной дороге уже опасно? Там спокойно 110 ехать можно. И нет знаков 90-70-50 как перед куюком. Где перед машатом там обоснованно 70? Тогда почему не патрулируют, почему на заботятся о безопасности, а тупо ловят? Почему везде 40 знаки ПЕРЕД перекрестком с зоной действия 1 км? Прям км опасно и прям перед перекрестком? Где у нас что обоснованно, хватит претворяться гаишником.
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  332-712 04.01.2019 в 23:52:54   # 707805
Цитата: 111222333 от 04.01.2019 23:01:54


обоснованно отсутствием поводов обойти ограничение. например, стоит знак с указанием зоны действия, нет перекрестков и тд. проезжаешь спокойно указанное кол-во метров (ну или километров) и едешь дальше как обычно.
я ведь не оправдывал наличие ограничений, я сказал, что они не особо меня напрягают. и это было моим личным мнением. там, где ограничение можно обойти, я еду так, как ехал до знаков.
после Машата есть выезд с аула, и там часто выезжают и медленно едут до разворота (как раз, знак столько и ограничивает - до разворота). так что, с натяжкой - довольно обоснованно. да, нет постепенного ограничения (правда, перед спуском стоит спорный билборд с ограничением в 60, ну да ладно), но я примерно половину этого ограничения сбрасываю скорость. не проблема. перед Машатом ограничение в 70, если я правильно понимаю, это после Ынтымака - там какой-то мавзолейчик или что-то такое. там часто машины стоят вдоль обочины и люди ходят. еду там 80. если никого нет - 90. не проблема. кстати, тоже ровно до разворота зона действия, если мне память не изменяет.
ну и никто вам не мешает разгоняться после перекрестков, если там нет дублирующих знаков.
и еще раз - это мое видение, мое мнение. я вам его не навязываю.
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  Dior 05.01.2019 в 05:02:46   # 707819
Коррупционеры сука. Как же достали уже. Сидят халеные рожи в погонах. Когда уже всю систему сменят? Причем самую главную систему.
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  Тигра2 05.01.2019 в 07:51:20   # 707822
На заметку рыбята. Школа назарбая на кайтпасе сергек - 40, Отегенова возле бани-сергек 40, Тассай агроинститут-сергек 40. Куча народа попадает на большие бабки. Будьте внимательны. Делитесь где еще, поможем друг другу.На выезде в сторону Ташкента за мостом в кустах часто прячут криспи суки, тоже 40.
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  adapter 05.01.2019 в 09:06:12   # 707823
Тассай 60. Знаков нет там.
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  111222333 05.01.2019 в 13:31:10   # 707838
Воот о чем и речь. Когда нас ебет правительство, при чем мы в роли пассива-все радостно глотают, пишут-приспосабливайтесь, снижайте скорость бла бла бла, только единицы возмущены. Как про европейских гомосексуалистов написали-так вой подняли до неба как будто их это как то волнует. рабское мышление
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  adapter 05.01.2019 в 13:46:43   # 707840
Кстати что с ресурсами по проверке штрафов, проверить не получается сергеки - шмергеки.
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  Ал 05.01.2019 в 13:47:39   # 707841
Цитата: 111222333 от 05.01.2019 13:31:10
Поменьше пафоса, горячий и, как очевидно юный, друг.

Чисто для уменьшения горячки Quote:
Брюссель запретил фирме Uber использовать водителей без лицензии https://www.bbc.com/russian/features-46751502
...
Париж и Марсель: зря жгли шины
Французские таксисты протестуют против Uber с 2015 года. В июне того года они блокировали дороги и жгли шины на подъезде к Марселю и на шоссе, связывающем Париж с крупнейшим аэропортом страны Шарль-де-Голль.
Таксисты в разных странах говорят примерно одно и то же: они оказались в невыгодном положении, поскольку водители, работающие через приложения, не сталкиваются с теми же расходами и ограничениями, которые существуют для традиционных компаний, предоставляющих услуги такси.
Лицензия же на традиционное такси в Париже, например, стоит до 250 тыс. евро.
...

Тебе эта информация явно не помешает...
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  Ал 05.01.2019 в 13:52:17   # 707843
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  Денис222 05.01.2019 в 15:51:27   # 707848
"А потому что мы банда" и пох все и вся
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  KAN13 05.01.2019 в 15:54:23   # 707849

"дурилка картонная" .
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