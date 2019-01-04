"Трехножка" на дороге: законно или нет

перед Машатом 70 вапще не проблема. проехать километр и снова разогнаться до 110-120. после Машата 50 - тоже не особая проблема проехать километр. ограничение в районе Ынтымака вполне обоснованно - там много медленно едущего транспорта и людей. тоже примерно километр - не проблема. то, что после некоторых знаков, с указанной зоной действия, есть перекрестки - не отменяет эти знаки. не вижу какой-то коррупции тут. на спуске с Машата ограничение в 60 - перед самим спуском стоит большой стенд с информацией. конеш, можно поспорить с правильностью установки подобного стенда, ну да ладно, ограничение вполне обоснованно. правда, я там никогда 60 не ездил - около 80 на "четвертой" (никогда на спуске не используйте "нейтраль"!). в-прынцыпе, все ограничения на трассе меня не особо трогают - они не длинные, можно и потерпеть. меня больше раздражают "забытые" временные знаки - вот они реальное зло. особенно, в тех местах, где уже все в норме. ну там, ремонтных работ уже нет, обе полосы открыты для движения и тд и тп. это злит, факт...