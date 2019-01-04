"Трехножка" на дороге: законно или нет

Цитата: MишаМашкевич от 04.01.2019 18:53:51
У меня тоже за 11 лет, не одного штрафа, кроме неправильной парковки(тьфу тьфу единственный) . Но! Сделали пизнес из этих агрегатов, реально. Народу что, девать бабки некуда?
Все знают включая ГАИ проблемные участки. Там стой, кто запрещает? Урок для уродов. Но на хрена? Где нет перехода, каких та вдруг возникающихся помех ставить сергек или 3 ножку?
По аргинбекова РАНЬШЕ через каждый перекрёсток было ограничение 40!это дебилом надо было быть, чтобы такое придумать.
Вон на пахтокоре кто делал эту улицу? Это ж стресс его проезжать,уберите эти заборы, не видно пешехода нехрена! Как пешеходу переходить эту дорогу я ваще не представляю.
Знают, видят всё. А пофигу. Народ доят в виде идиотов и всё.