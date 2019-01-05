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Закона.Нет
Командир батальона и его зам собрали больше 9 млн тенге с подчиненных в Алматы (видео)
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Гость 04 Января 2019 в 21:15:58
Крупную взятку зафиксировали антикоррупционщики в казахстанском МВД – во взяточничестве подозреваются должностные лица управления специализированной службы охраны Алматы. Со своих подчиненных они собрали около 25 тысяч долларов, пишет NUR.KZ.



Кадр оперативной съемки

Как сообщили в АДГСПК, досудебное расследование ведется в Алматы – под подозрением глава управления специализированной службы охраны города Алматы МВД РК и его заместитель.

В отношении двоих должностных лиц проводится досудебное расследование – они подозреваются в том, что собрали с подчиненных 24,9 тысячи долларов, что в переводе на тенге составляет более 9,4 млн тенге.

За эти деньги своим работникам они обещали покровительство на службе.

На данный момент оба подозреваемых находятся под стражей – идет следствие.



https://www.nur.kz/1771696-komandir-batalona-i-ego-zam-sobrali-bolse-9-mln-tenge-s-podcinennyh-v-almaty-video.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 05.01.2019 в 13:13:24   # 707835

Это дневной побор в общаг ? , или подготовка к очередной аттестации ? .
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  Прапор 05.01.2019 в 13:26:11   # 707837
Цитата: KAN13 от 05.01.2019 13:13:24

Это дневной побор в общаг ? , или подготовка к очередной аттестации ? .

Это пидорасы, просто пидорасы
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  111222333 05.01.2019 в 13:45:40   # 707839
Цитата: Прапор от 05.01.2019 13:26:11
Цитата: KAN13 от 05.01.2019 13:13:24

Это дневной побор в общаг ? , или подготовка к очередной аттестации ? .

Это пидорасы, просто пидорасы

Нас это не касается. Продолжаем глотать и не превышать скорость. А, забыл, обсуждаем, ругаем, проклинаем гомосексуалистов европейских, они главное зло
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  Ал 05.01.2019 в 13:51:19   # 707842
Цитата: 111222333 от 05.01.2019 13:45:40
Нас это не касается. Продолжаем глотать и не превышать скорость. А, забыл, обсуждаем, ругаем, проклинаем гомосексуалистов европейских, они главное зло

Что тебе мешает не гомосеками в интернете других смущать, а лично упомянутой проблемой заняться?
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  Rebel 05.01.2019 в 14:02:17   # 707844
Сильно копают под министра
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  111222333 05.01.2019 в 14:13:00   # 707845
Цитата: Ал от 05.01.2019 13:51:19
Цитата: 111222333 от 05.01.2019 13:45:40
Нас это не касается. Продолжаем глотать и не превышать скорость. А, забыл, обсуждаем, ругаем, проклинаем гомосексуалистов европейских, они главное зло

Что тебе мешает не гомосеками в интернете других смущать, а лично упомянутой проблемой заняться?

А что мешает для начала всем осознать что с нами творят, а не глотать? А что мешает себе самим признаться, что у нас такая жопа в стране, что вообще не должно быть дело до того, кто кому присовывает и где?
Еще скажи-начни с себя
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  NАVIGATOR 05.01.2019 в 14:53:18   # 707846
Клипмейкерам АДГСПК на заметку-добавьте кадры с непосредственного задержания. Непосредственный момент передачи-получения денег, скручивание рук и надевание браслетов! Бекмамбетова на худой конец пригласите в качестве консультанта.
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  Денис222 05.01.2019 в 15:58:07   # 707850
А тем временем мы уже в 2019 году...коррупцию так и не победили...тридцать лет борьбы и ху ева туча бабла на ветер... хотя вот думаю какая разница какой сейчас год, если ты выживаешь в СНГ (страна нищих господ)
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  Walter 05.01.2019 в 16:43:11   # 707851
Кто главный герой? Это Игорь . Автоцентр Ваня. Помните? На Наурыз мкр. Есть этот автоцентр нет его не знаю.
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  mr.zogi 05.01.2019 в 18:24:43   # 707853
Цитата: Walter от 05.01.2019 16:43:11
Кто главный герой? Это Игорь . Автоцентр Ваня. Помните? На Наурыз мкр. Есть этот автоцентр нет его не знаю.
там вроде один чувак в форме владелцем был.
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  старик 05.01.2019 в 18:49:16   # 707854
Это месячная маржа начальства?
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  Аристарх 05.01.2019 в 19:03:13   # 707855
Цитата: KAN13 от 05.01.2019 13:13:24

Это дневной побор в общаг ? , или подготовка к очередной аттестации ? .

Долбоящеры всё-таки эти менты, моральные уроды и просто недалёкие люди. На дворе охота идёт полным ходом, и финчики, и контора, да сами же эсбэшники только и ждут отмашки, а эти надумали дань со своих овчарок собирать, когда там стукачей разных каждый второй. Мне вот интересно, а самые паханы в момент раскаяния тоже патрона сдавать начнут?
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  KAN13 05.01.2019 в 19:51:39   # 707859

Они не знают что такое раскаяние , для их это неприемлемо . Но если их поставить "к стенке" , сдадут всех и маму и родину и всяких патронов тоже .
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