Командир батальона и его зам собрали больше 9 млн тенге с подчиненных в Алматы (видео)

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Гость 04 Января 2019 в 21:15:58
Кадр оперативной съемки
Как сообщили в АДГСПК, досудебное расследование ведется в Алматы – под подозрением глава управления специализированной службы охраны города Алматы МВД РК и его заместитель.
В отношении двоих должностных лиц проводится досудебное расследование – они подозреваются в том, что собрали с подчиненных 24,9 тысячи долларов, что в переводе на тенге составляет более 9,4 млн тенге.
За эти деньги своим работникам они обещали покровительство на службе.
На данный момент оба подозреваемых находятся под стражей – идет следствие.
https://www.nur.kz/1771696-komandir-batalona-i-ego-zam-sobrali-bolse-9-mln-tenge-s-podcinennyh-v-almaty-video.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Это дневной побор в общаг ? , или подготовка к очередной аттестации ? .
Цитата: KAN13 от 05.01.2019 13:13:24
Это дневной побор в общаг ? , или подготовка к очередной аттестации ? .
Это дневной побор в общаг ? , или подготовка к очередной аттестации ? .
Это пидорасы, просто пидорасы
Цитата: Прапор от 05.01.2019 13:26:11
Это пидорасы, просто пидорасы
Цитата: KAN13 от 05.01.2019 13:13:24
Это дневной побор в общаг ? , или подготовка к очередной аттестации ? .
Это дневной побор в общаг ? , или подготовка к очередной аттестации ? .
Это пидорасы, просто пидорасы
Нас это не касается. Продолжаем глотать и не превышать скорость. А, забыл, обсуждаем, ругаем, проклинаем гомосексуалистов европейских, они главное зло
Цитата: 111222333 от 05.01.2019 13:45:40
Нас это не касается. Продолжаем глотать и не превышать скорость. А, забыл, обсуждаем, ругаем, проклинаем гомосексуалистов европейских, они главное зло
Нас это не касается. Продолжаем глотать и не превышать скорость. А, забыл, обсуждаем, ругаем, проклинаем гомосексуалистов европейских, они главное зло
Что тебе мешает не гомосеками в интернете других смущать, а лично упомянутой проблемой заняться?
Цитата: Ал от 05.01.2019 13:51:19
Что тебе мешает не гомосеками в интернете других смущать, а лично упомянутой проблемой заняться?
Цитата: 111222333 от 05.01.2019 13:45:40
Нас это не касается. Продолжаем глотать и не превышать скорость. А, забыл, обсуждаем, ругаем, проклинаем гомосексуалистов европейских, они главное зло
Нас это не касается. Продолжаем глотать и не превышать скорость. А, забыл, обсуждаем, ругаем, проклинаем гомосексуалистов европейских, они главное зло
Что тебе мешает не гомосеками в интернете других смущать, а лично упомянутой проблемой заняться?
А что мешает для начала всем осознать что с нами творят, а не глотать? А что мешает себе самим признаться, что у нас такая жопа в стране, что вообще не должно быть дело до того, кто кому присовывает и где?
Еще скажи-начни с себя
Цитата: Walter от 05.01.2019 16:43:11там вроде один чувак в форме владелцем был.
Кто главный герой? Это Игорь . Автоцентр Ваня. Помните? На Наурыз мкр. Есть этот автоцентр нет его не знаю.
Кто главный герой? Это Игорь . Автоцентр Ваня. Помните? На Наурыз мкр. Есть этот автоцентр нет его не знаю.
Цитата: KAN13 от 05.01.2019 13:13:24
Это дневной побор в общаг ? , или подготовка к очередной аттестации ? .
Это дневной побор в общаг ? , или подготовка к очередной аттестации ? .
Долбоящеры всё-таки эти менты, моральные уроды и просто недалёкие люди. На дворе охота идёт полным ходом, и финчики, и контора, да сами же эсбэшники только и ждут отмашки, а эти надумали дань со своих овчарок собирать, когда там стукачей разных каждый второй. Мне вот интересно, а самые паханы в момент раскаяния тоже патрона сдавать начнут?
Они не знают что такое раскаяние , для их это неприемлемо . Но если их поставить "к стенке" , сдадут всех и маму и родину и всяких патронов тоже .