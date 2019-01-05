Командир батальона и его зам собрали больше 9 млн тенге с подчиненных в Алматы (видео)

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Нас это не касается. Продолжаем глотать и не превышать скорость. А, забыл, обсуждаем, ругаем, проклинаем гомосексуалистов европейских, они главное зло Нас это не касается. Продолжаем глотать и не превышать скорость. А, забыл, обсуждаем, ругаем, проклинаем гомосексуалистов европейских, они главное зло

Что тебе мешает не гомосеками в интернете других смущать, а лично упомянутой проблемой заняться?