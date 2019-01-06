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Массовая драка случилась в студенческом общежитии в Москве
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Гость 06 Января 2019 в 19:26:24
В студенческом общежитии Московского государственного строительного университета произошла массовая драка, несколько человек пострадали. На место приехали полиция и скорая помощь, сообщает ТАСС.

Установлены несколько участников конфликта, они будут доставлены в отдел полиции для разбирательства, сообщили в пресс-службе столичного главка.

Инцидент случился в общежитии по адресу: Ярославское шоссе, 26. Драку устроили иностранные студенты, передает РИА Новости. Госпитализация студентам не требуется, они получили ссадины и ушибы.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что в массовой драке участвовали граждане Китая.

17 декабря полиция и Росгвардия пришли с обысками в общежитие Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ-РГГРУ). Студентов вывели в коридор, положили на пол или поставили на колени и продержали так несколько часов. В итоге были задержаны несколько десятков людей, изъяты наркотики и травматическое оружие. Приезду силовиков предшествовал конфликт студентов РГГРУ из Ингушетии с гражданами Таджикистана из соседнего Российского университета дружбы народов (РУДН).

Руководство Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) проведет расследование после драки студентов вуза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей учебного заведения.

По их словам конфликт на территории студенческого городка НИУ МГСУ произошел на бытовой почве между студентами третьего курса из Китая и Афганистана. В драке участвовали 11 человек, трое граждан Китая получили незначительные ушибы и ссадины. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Всех участников опросили сотрудники ОВД. В вузе также отметили, что официальные представительства иностранных государств информируются о случившемся в установленном порядке.

По данным ТАСС, участники драки, вероятно, будут привлечены к административной ответственности.

https://lenta.ru/news/2019/01/05/fight/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 06.01.2019 в 23:32:04   # 707946
И чё ????
Студентами не были что ли.

В драке участвовали 11 человек, трое граждан Китая получили незначительные ушибы и ссадины. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Все живы здоровы.
Объясните мне и чё ???
Что за новости пошли ?

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  walker 06.01.2019 в 23:39:14   # 707947
Землячество было и будет.
Quote:
Студентов вывели в коридор, положили на пол или поставили на колени и продержали так несколько часов.

Ну да, после таких процедур дружба народов, толерантное отношение к другим нациям и добрые миролюбивые отношения просто обязаны навсегда заселиться в стенах таких общежитий.
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  Ал 06.01.2019 в 23:46:15   # 707948
Цитата: walker от 06.01.2019 23:39:14
Quote:
В итоге были задержаны несколько десятков людей, изъяты наркотики и травматическое оружие.

Как они после этого посмели у вничомневиноватых студентов изъять безобидные стимуляторы для учебы?

Кстати, как бы поступили в этом случае полицаи с несчастными студентами в толерантной Америке?
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  Ал 06.01.2019 в 23:53:42   # 707949

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