Драка в Караганде: начато расследование по факту разжигания национальной розни

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danilov 06 Января 2019 в 19:52:37
"По данному факту 5 января 2019 года Департаментом полиции Карагандинской области начато досудебное расследование по статье 174 УК РК "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни"
"При этом мониторинг средств массовой информации свидетельствует о продолжающихся фактах искажения реальной картины происшествия со стороны тенденциозно настроенных лиц, несмотря на то, что ранее прокуратура области разъясняла правовые последствия таких действий. В частности, в социальной сети "В контакте" выявлен комментарий, призывающий к применению насилия по отношению к представителям определенной национальности в связи с вышеназванным конфликтом", - отметили в прокуратуре.
Сообщается, что задержаны семеро подозреваемых, из которых пятеро взяты под стражу. Один подозреваемый объявлен в международный розыск.
Прокуратура Карагандинской области повторно предупреждает о недопустимости распространения в средствах массовой информации подобных публикаций и призывает граждан не поддаваться провокациям.
Ход расследования взят на особый контроль прокурором области.
6 января 2019 года, в 10.00, в Караганде представители власти встретились с родственниками погибшего в ходе массовой драки 1 января текущего года в ресторане "Древний Рим", передает пресс-служба акимата Карагандинской области.
На встрече были даны подробные разъяснения о ходе проведения следствия. В это же время у здания Департамента полиции в ожидании информации собралось 200-230 человек.
Перед собравшимися выступил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов и дал исчерпывающие пояснения о ходе следствия и дальнейших шагах расследования.
Аким заявил, что следствие взял под личный контроль Генеральный прокурора РК, и отметил, что все виновные лица будут наказаны.
Ранее сообщалось, что возле одного из ресторанов города 1 января с признаками насильственной смерти обнаружен труп 23-летнего мужчины. Одновременно в ходе следствия было установлено, что с различными травмами в медицинское учреждение обратились трое мужчин в возрасте от 24 до 27 лет. Как стало известно позже, двое из них были отпущены домой и находятся на амбулаторном лечении.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Эрик Картман 06.01.2019 в 22:36:15 # 707938
Цитата: walker от 06.01.2019 23:02:34Самое интересное, что в этом случае мое мнение не только с этим комментарием, но и мнением автора одного из роликов, выложенного Ящерицей, в целом совпало.
Тот случай, когда стыдно. И за провокаторов, и за госслужащих.
Тот случай, когда стыдно. И за провокаторов, и за госслужащих.
Хотя и под ним Quote:
Комментарии скрыли - так как и здесь начался откровенный розжиг...
Пацана просто не вернуть.
Пьянка + понты вещь хреновая .
Цитата: KAN13 от 07.01.2019 00:33:46
Пьянка + понты вещь хреновая .
Пьянка + понты вещь хреновая .
Ещё хреновее, когда власть сама провоцирует специально тянув время и блокируя сеть.
СуперХан ждет когда накаляется обстановка. Вот тогда наступить его выход - Спаситель всех нации кроме коренных! Вот так он получает поддержку армян и других нацменшинств!