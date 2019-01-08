Апелляция не вернула права чиновнику, отказавшемуся ехать в наркологию в Караганде

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KAN13 08 Января 2019 в 09:36:51
«Водитель по требованию сотрудника органов внутренних дел обязан проходить освидетельствование на состояние опьянения, о чем указано в подпункте 4 пункта 1 раздела 2 Правил дорожного движения Республики Казахстан. Деяние правонарушителя правильно квалифицировано по части 4 статьи 613 КоАП — как невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения. Его вина в совершении административного правонарушения подтверждается протоколом, направлением на медицинское освидетельствование, медицинским заключением, его отказом от прохождения освидетельствования и другими материалами дела», — огласила решение коллегия по гражданским и административным делам Карагандинского областного суда.
Таким образом, за руль чиновник не сядет ближайшие три года.
Согласно материалам, заместитель руководителя управления юстиции управлял машиной «Мерседес бенц» по улице Чкалова в Караганде, когда его остановили сотрудники дорожно-патрульной полиции. В здании наркологии он не выполнил требования сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Административный суд Караганды признал госслужащего виновным в совершении административного правонарушения и лишил его водительских прав на 3 года. А совет по этике наказал его строгим выговором за нарушение норм служебной этики.
Источник: Nur.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Когда же эти чиновники поймут, что они являются слугами народа и должны показывать пример простым гражданам страны! Хотя, о чем я?! Их же назначают, а не выбирает народ!
И с должности пинка дать это просто необходимо