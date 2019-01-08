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Закона.Нет
Апелляция не вернула права чиновнику, отказавшемуся ехать в наркологию в Караганде
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KAN13 08 Января 2019 в 09:36:51
Заместитель руководителя управления юстиции Абайского района Карагандинской области не смог в апелляционной инстанции вернуть себе водительские права, которых его лишили на три года за отказ ехать в наркологию для установления алкоголя в его крови, передает корреспондент NUR.KZ.

«Водитель по требованию сотрудника органов внутренних дел обязан проходить освидетельствование на состояние опьянения, о чем указано в подпункте 4 пункта 1 раздела 2 Правил дорожного движения Республики Казахстан. Деяние правонарушителя правильно квалифицировано по части 4 статьи 613 КоАП — как невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения. Его вина в совершении административного правонарушения подтверждается протоколом, направлением на медицинское освидетельствование, медицинским заключением, его отказом от прохождения освидетельствования и другими материалами дела», — огласила решение коллегия по гражданским и административным делам Карагандинского областного суда.

Таким образом, за руль чиновник не сядет ближайшие три года.

Согласно материалам, заместитель руководителя управления юстиции управлял машиной «Мерседес бенц» по улице Чкалова в Караганде, когда его остановили сотрудники дорожно-патрульной полиции. В здании наркологии он не выполнил требования сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Административный суд Караганды признал госслужащего виновным в совершении административного правонарушения и лишил его водительских прав на 3 года. А совет по этике наказал его строгим выговором за нарушение норм служебной этики.

Источник: Nur.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 08.01.2019 в 10:07:16   # 708020
В нашей стране чиновник не простой человек, их статус выше всяких законов!?
Когда же эти чиновники поймут, что они являются слугами народа и должны показывать пример простым гражданам страны! Хотя, о чем я?! Их же назначают, а не выбирает народ!
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  старик 08.01.2019 в 13:04:00   # 708042
Он еще и апелляцию подает ,пытаясь оспорить решение суда !!! Я уею! Госчиновник совершенно явно нарушил закон, и апеллирует к суду! Уже за одно это нужно гнать его сраной метлой с госслужбы.
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  Skype 08.01.2019 в 14:51:32   # 708078
Таким образом, за руль чиновник не сядет ближайшие три года.

И с должности пинка дать это просто необходимо
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