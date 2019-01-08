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В Казахстане у детей-сирот украли миллионы. В этом призналась сама воровка во время новогоднего поздравления
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danilov 08 Января 2019 в 15:03:16
Под Новый год традиционно случаются чудеса – например, у подлых и алчных людей появляются признаки совести. Вот и казначей из дома сирот в Усть-Каменогорске призналась в многомиллионных хищениях.



«Я не могу работать с таким директором, который ворует! Ворует! Который вместе со мной ворует! Вы даже схему не знаете, как мы воровали!» – в слезах заявила главная по деньгам в доме сирот. Самый сюр – признание произошло во время новогоднего поздравления, перед всеми сотрудниками бюджетной организации.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dee 08.01.2019 в 15:58:05   # 708105
Прям новость.... каждый день воруют и во всех сферах и делают вид как будто ничего и не бывало
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  MишаМашкевич 08.01.2019 в 16:39:58   # 708110
М-да уж. Это какие бабки надо воровать, чтобы детей до пневмонии довести. Ладно уж бабки, но смерть ребёнка это уже черезчур. И спокойно сидят ещё, обсуждают.
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  звукач 08.01.2019 в 17:08:29   # 708114
Святого человечного ничего не осталось....воровать у детей сирот это я не знаю кем нужно быть....хотя были преценденты и раньше
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  Софруджу 08.01.2019 в 19:36:32   # 708140
Эпидемия честности. То мент признаётся, что он с братками лучший друг, то теперь эта тётка
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  старик 08.01.2019 в 19:40:40   # 708141
Признание то делается на фоне уголовного дела. Рассчитывает на оформление явки с повинной.
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  Денис222 08.01.2019 в 20:36:58   # 708144
Как же Вы заипали! Ворье и лгуны кругом! Тошнит уже от всей этой мутоты! Когда там уже рейс на Марс? Или их скопом или уже сам....
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  Лысый 08.01.2019 в 20:48:25   # 708149
Цитата: Денис222 от 08.01.2019 20:36:58
Как же Вы заипали! Ворье и лгуны кругом! Тошнит уже от всей этой мутоты! Когда там уже рейс на Марс? Или их скопом или уже сам....


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  Денис222 08.01.2019 в 21:20:43   # 708153
Строго, лысый! Сжечь нах всех!
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