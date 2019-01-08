В Казахстане у детей-сирот украли миллионы. В этом призналась сама воровка во время новогоднего поздравления

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danilov 08 Января 2019 в 15:03:16
«Я не могу работать с таким директором, который ворует! Ворует! Который вместе со мной ворует! Вы даже схему не знаете, как мы воровали!» – в слезах заявила главная по деньгам в доме сирот. Самый сюр – признание произошло во время новогоднего поздравления, перед всеми сотрудниками бюджетной организации.
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 08.01.2019 в 16:39:58 # 708110
Цитата: Денис222 от 08.01.2019 20:36:58
Как же Вы заипали! Ворье и лгуны кругом! Тошнит уже от всей этой мутоты! Когда там уже рейс на Марс? Или их скопом или уже сам....
Как же Вы заипали! Ворье и лгуны кругом! Тошнит уже от всей этой мутоты! Когда там уже рейс на Марс? Или их скопом или уже сам....